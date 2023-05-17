أعمال يجب اتباعها قبل الذهاب إلى الحج.. مجدي عاشور يكشف عنها

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار السابق لمفتى الجمهورية، إنه إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه.

وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال « ما يجب على الحاج فعله قبل أن يذهب لأداء الحج؟»، أنه ينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب لقوله تعالى : (وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون) وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم لقوله صلى الله عليه وسلم (ومن يستعفف يعفه الله ، ومن يستغن يغنه الله) .

وعلى الحاج أيضا الإكثار من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه ويحافظ على الصلاة في الجماعة ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين.

وتابع قائلًا "إنه ينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة".