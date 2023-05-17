بفستان لامع..آسيل عمران تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

خطفت الفنانة السعودية أسيل عمران متابعيها بمجموعة من الصور، والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي على وقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت أسيل عمران بإطلالة ناعمة وساحرة، مرتدية فستان لامع ومنفوش، ومعتمده علي الميكب الناعم الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

ولدت أسيل عمران في 12 نوفمبر 1989، في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض على الرغم من أن أصولها تعود إلى المنطقة الشرقية، بسبب عمل والدها، حيث كان يعمل عسكريًا، وهي مغنية وممثلة سعودية مقيمة في الإمارات، والأخت الصغرى للإعلامية لجين عمران.

مسيرة أسيل عمران الفنية

شاركت في برنامج “نجوم الخليج” في عام 2005 عرض في قناة “نجوم”، لكن لم تصل إلى النهائيات، وبعده شاركت في برنامج “نجم الخليج” الذي عرض على تلفزيون دبي عام 2006، ووصلت للمرحلة النهائية وبعد خروجها منه استمرت بالعمل الفني؛ حيث طرحت عدة ألبومات وأغانٍ منفردة.