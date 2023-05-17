إمام عاشور يتصدّر تريند تويتر بعد شائعة نقله للأهلي.. تفاصيل

تصدّر اللاعب إمام عاشور تريند موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات تويتر خلال اللحظات الحالية بعد حضوره مران الزمالك بالعكاز.

وجاءت أبرز التغريدات:

"إمام عاشور يحضر تدريب الزمالك كاملا بالعكاز ويصرح، أقسم بالله ما رايح الأهلى ولا فيه كلام أصلاً أنا إذا رجعت مصر لن أعود إلا على الزمالك.. أتمنى يا ايمو وألف سلامة عليك .. عودة سريعة وقوية للملاعب إن شاء الله".

وأيضاً: "إمام عاشور من تمرين فريق الزمالك بالعكاز: أقسم بالله ما رايح الأهلي ومفيش كلام أصلًا ولو رجعت مصر للزمالك بس، ربنا يشفيك ويعافيك".

وأيضاً:"إمام عاشور للاعبي الزمالك: لم ولن أوقع للأهلي ولن اذهب للأهلي".