ممرض يقوم بتصرف غريب بغرف الرعاية المركزة بميونيخ يتسبب في وفاة 85 مريضًا|شاهد

في محاولة للحصول على الهدوء خلال ساعات عمله في غرفة العناية المركزة، لم يتوانَ ممرض يبلغ 27 عاماً ويعمل في مدينة ميونيخ عن القيام بحقن مرضاه بعض المهدئات أودت بحياة البعض منهم، إلا أنه في المقابل قد نجا آخرون فقد قام بحقنهم بتلك المهدئات دون أي وصفة طبية ليتم الحُكم عليه بالسجن المؤبد.

واعترف ماريو جاي أثناء محاكمته بأنه "قام بالفعل بالقيام بحقن المرضى بتلك المهدئات أثناء عمله في غرفة الرعاية المركزة، مُعللا بأنه كان يريد أن يعمل بهدوء دون أن يزعجه أحد"، ليتم الحكم عليه في النهاية بالسجن المؤبّد لقتله 85 مريضاً كان يوفر رعاية لهم.