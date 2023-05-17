مجهول يقتحم منزل مستشار الأمن القومي الأمريكي.. تفاصيل مثيرة

تعرض منزل مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في واشنطن لاقتحام من قبل رجل مجهول، وذلك قبل أسبوعين تقريبًا دون أن يكشفه حراس الأمن.

وحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست " الأمريكية عن 3 مسؤولين حكوميين، فإن الحادث وقع قرابة الساعة 03:00 صباحًا، في إحدى ليالي أواخر إبريل الماضي.

ولفتوا إلى أن سوليفان واجه الرجل وأمره بالمغادرة، فيما ذكر أحد الأشخاص المطلعين أنه لم تكن هناك "آثار دخول قسري" للمنزل.

وأضافت الصحيفة أن الحراس المتمركزين خارج المنزل لم يكونوا على علم بدخول الرجل، إلى أن غادر الرجل بالفعل وخرج سوليفان لتنبيههم.

وبحسب مصادر مطلعة على الحادث، يبدو أن الرجل كان في حالة سكر ولم يفهم مكان وجوده ولا يوجد دليل على أنه كان يعرف سوليفان أو يرغب في إيذائه.

وبدأت الخدمات الخاصة في فتح تحقيق حول الحادث وخلفياته وكيفية دخول الرجل إلى المنزل دون أن يكتشفه أحد، حيث اعتبر هذا الخرق الأمني مصدر قلق كبير.