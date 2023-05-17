إيهاب واصف يكشف العوامل المتحكمة في سعر الذهب داخل مصر |فيديو

‏قال إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات، أن هناك ثلاثة عوامل تتحكم في سعر الذهب في مصر أولًا سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وعامل العرض والطلب.

وتابع إيهاب واصف، خلال لقاء له في برنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي "تامر أمين"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن أقل ما يؤثر في السعر هو العرض والطلب لكن في آخر خمسة أشهر صرفنا النظر عن البورصة العالمية وصرفنا النظر عن سعر صرف الدولار والتركيز كان فقط على العرض والطلب وهذا كان المؤثر الأكبر على السعر، متابعًا نحن لا نستورد الذهب وليس من المعقول أن أطلب من الدولة في هذه الظروف الصعبة في العالم كله استيراد الذهب.

أعلى نقطة ارتفاع لسعر الذهب

وأضاف أنه في يوم 3‏/5 في هذه الفترة كانت أعلى فترة لسعر الذهب في البورصة العالمية وكان في في المقابل إقبال شديد من المواطنين على شراء الذهب في مصر وهذا ما أدى إلى ارتفاع سعره وكان الشراء بغرض الاستثمار وقتها وهذه فكرة سيئة الشراء عند وصول الذهب لأعلى نقطة ارتفاع في السعر لم تكن فكرة جيدة.