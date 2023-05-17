نجم الأهلي السابق: ناخد بطولة أفريقيا وهنسدد غرامة كهربا

أكد أحمد أبو مسلم، لاعب النادي الأهلي السابق، أن الأهلي لم يعبر بصورة رسمية لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، رغم فوزه في مباراة الذهاب على الترجي بثلاثية نظيفة في ملعب رادس.

وقال أبو مسلم خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، مروان عطية صفقة المستقبل للنادي الأهلي، كما أن المدير الفني للأهلي خلق حالة للاعبي الأهلي، وجلعهم يقدمون أفضل من لديهم، كما أن جميع خطوط اللعب تمكنت من إحراز أهداف في المباريات.

وتابع: لاعبو النادي الأهلي وصلوا لمرحلة كبيرة من الانسجام، وتقاربت مستويات جميع لاعبي الأهلي، ولا يوجد فرق في المستوى بين اللاعب الأساسي والاحتياطي.

وأضاف أبو مسلم أن غياب محمد الشناوي سيؤثر على مستوى الأهلي أمام الترجي، لأن تواجد الشناوي في التشكيل الأساسي يعطي ثقة لخط الدفاع.

موعد دفع غرامة كهربا

وأكمل: ناخد بطولة أفريقيا وهنسدد غرامة كهربا، موضحًا أن الأساسي في حاجة للاعب بديل لمحمد الشناوي في مركز حارسة المرمى، بالإضافة إلى رأس حربةصريح.