عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من بدر رجب بعد تعيينه رئيسًا لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي|فيديو

بدر رجب
بدر رجب

كشف بدر رجب، تفاصيل توليه منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وذلك عقب إسناد النادي الأهلي مهمة قطاع الناشئين له خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى الأهداف التي يسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة في قطاع الناشئين بالأهلي.

قال بدر رجب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، إنه أنهى تعاقده في الإمارات منذ 10 أيام، واليوم تم تعيينه مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، والمفاوضات مع مجلس الإدارة بدأت خلال الساعات الماضية وتم الاتفاق على طلب النادي الأهلي.

وتابع: الأهلي يحافظ على أبنائه، وأنتظر انتهاء فترة تعاقدي، ولم يكن هناك أي مفاوضات أثناء مهمتي بالإمارات.

وأوضح بدر رجب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 3 خطط مختلفة يسعى لتحقيقها عقب توليه منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، جميعها تصب في فرز لاعبين يمكنهم تمثيل الفريق الأول بالنادي الأهلي لكرة القدم.

ولفت بدر رجب إلى أنه سيستكمل ما وقف عليه قطاع الناشئين خلال الموسم الماضي، كما أن فريق الناشئين سيلعب بنفس طريقة الفريق الأول، لكي يتم عرض أفضل اللاعبين على المدير الفني مارسيل كولر.

رسالة بدر رجب لنجم الأهلي

ووجه بدر رجب، الشكر إلى كهربا، كما أنه من اللاعبين المقربين له، موضحًا أن كهربا من اللاعبين الذين شرفوني وكانوا على قدر المسئولية عندما كان يتدرب معي في قطاع الناشئين، ومازال لديه الكثير ليقدمه للأهلي ومنتخب مصر، كما أن محمد أشرف روقا لاعب نادي الزمالك، لاعب مميز ويمتلك العديد من المهارات، وهو يتشابه بنفس صفقات الكابتن فاروق جعفر.

واختتم حديثه قائلًا: «الفرحة تغمر قلبي، عقب عودتي للنادي الأهلي، أتوجه بالشكر إلى الجماهير ومجلس الإدارة، والكابتن محمود الخطيب على ثقتهم في إسناد المهمة لي». 

الأهلى النادي الأهلي بدر رجب هاني حتحوت حتحوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت.. الأهلي يبلغ لاعبه بالرحيل رسميًا

قرار عاجل من الأهلي ضد الكاف

إمام عاشور في الأهلي؟ | صورة خلّصت الكلام وأنهت الجدل

الزمالك اليوم.. رسالة قاسية لشيكابالا وتجميد نجم الفريق وقرار مهم خلال ساعات

هبوط جديد .. أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم

نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس .. المدارس تعلنها الآن| صور

صدمة مدوية.. سيف جعفر رفض التجديد مع الزمالك

علامات وجود الجن في البيت.. 11 أمرا يحدث لك فكم رأيت وسمعت؟

ترشيحاتنا

بعد مداهمة منزله.. الشرطة البرازيلية تستجوب بولسونارو بشأن قضية تزوير

مفاجأة في المحكمة.. كاتب سيرة الأمير هاري يتبرّأ منه أمام القاضي

أول تعليق من بدر رجب بعد تعيينه رئيسًا لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي|فيديو

أوكرانيا تهدد إسرائيل بسبب روسيا.. ما الأمر؟

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم والجرام يخسر 90 جنيها دفعة واحدة

رئيس الترجي التونسي يحسم الجدل بشأن المدير الفني الجديد أمام الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيتامين غير متوقع يحمى من الأمراض عند تناوله طبيعيا.. تعرف عليه

ممرض يقوم بتصرف غريب بغرف الرعاية المركزة بميونيخ يتسبب في وفاة 85 مريضًا|شاهد

وجبة إفطار من مكونين فقط تعد سر رشاقة حفيدة ملكة بريطانيا..تعرف عليها

اعرفها.. طرق بسيطة تحميك من الإصابة بمرض السكري

فيديو

سر سفينة اختفت 50 عاما ثم عادت للظهور.. فيديو جراف

فرانكفورت.. أبرز إنجازات عمر مرموش في مسيرته الكروية| فيديو جراف

من باب رد الجميل وصون العِشرة.. حفل زفاف لـ شاب مصري في السعودية

كارثة | ظهور متحور جديد من إنفونزا الطيور بهذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

اﻟﻤﺰﻳﺪ