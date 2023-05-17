أول تعليق من بدر رجب بعد تعيينه رئيسًا لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي|فيديو

كشف بدر رجب، تفاصيل توليه منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وذلك عقب إسناد النادي الأهلي مهمة قطاع الناشئين له خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى الأهداف التي يسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة في قطاع الناشئين بالأهلي.

قال بدر رجب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، إنه أنهى تعاقده في الإمارات منذ 10 أيام، واليوم تم تعيينه مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، والمفاوضات مع مجلس الإدارة بدأت خلال الساعات الماضية وتم الاتفاق على طلب النادي الأهلي.

وتابع: الأهلي يحافظ على أبنائه، وأنتظر انتهاء فترة تعاقدي، ولم يكن هناك أي مفاوضات أثناء مهمتي بالإمارات.

وأوضح بدر رجب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 3 خطط مختلفة يسعى لتحقيقها عقب توليه منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، جميعها تصب في فرز لاعبين يمكنهم تمثيل الفريق الأول بالنادي الأهلي لكرة القدم.

ولفت بدر رجب إلى أنه سيستكمل ما وقف عليه قطاع الناشئين خلال الموسم الماضي، كما أن فريق الناشئين سيلعب بنفس طريقة الفريق الأول، لكي يتم عرض أفضل اللاعبين على المدير الفني مارسيل كولر.

رسالة بدر رجب لنجم الأهلي

ووجه بدر رجب، الشكر إلى كهربا، كما أنه من اللاعبين المقربين له، موضحًا أن كهربا من اللاعبين الذين شرفوني وكانوا على قدر المسئولية عندما كان يتدرب معي في قطاع الناشئين، ومازال لديه الكثير ليقدمه للأهلي ومنتخب مصر، كما أن محمد أشرف روقا لاعب نادي الزمالك، لاعب مميز ويمتلك العديد من المهارات، وهو يتشابه بنفس صفقات الكابتن فاروق جعفر.

واختتم حديثه قائلًا: «الفرحة تغمر قلبي، عقب عودتي للنادي الأهلي، أتوجه بالشكر إلى الجماهير ومجلس الإدارة، والكابتن محمود الخطيب على ثقتهم في إسناد المهمة لي».