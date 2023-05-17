تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

أكد أحمد أبو مسلم، لاعب النادي الأهلي السابق، أن حضور 10 آلاف مشجع مباراة الأهلي والترجي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليس بالأمر السيء، خاصة بعد الفوز بثلاثية في مباراة الذهاب برادس.

وتوقع أبو مسلم خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، تشكيل الأهلي الذي سيخوض به مباراة الترجي يوم الجمعة المقبلة، وجاء كالتالي:

علي لطفي في حراسة المرمى

محمد هاني، على معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، في خط الدفاع

ديانج، مروان عطية، حمدي فتحي، خط الوسط

كهربا، الشحات، بيرسي تاو، خط الهجوم

وتابع: تألق بيرسي تاو يعود بسبب المدير الفني للأهلي، الذي خلق حالة خاصة مع اللاعبين، وجعل كل لاعب يتفوق على نفسه ويقدم أفضل ما لديه، كما أن كولر نوعية من المدربين الذين فرضوا أسلوبهم على جميع اللاعبين وهو صاحب القرار.

وأكمل: منظومة النادي في تطور كبير، ويقدر جميع مدربيه، ويتعامل بصورة «شيك» حتى مع المدربين الذي لم يحالفهم التوفيق في حصد البطولات.

وأوضح أبو مسلم، أن ما ينقص مصر حاليا الكوادر التي تمثل في مصر في الاتحاد الدولي لكرة القدم، لأنه لا يوجد كوادر بعد هاني أبو ريدة.

واختتم حديثه قائلًا: «اتضامن مع مصطفى محمد، في موقفه الأخير ورفضه المشاركة في جولة دعم الشواذ بالدوري الفرنسي، كما أنه يجب على مصطفى أن يخطر ناديه بفترة كبيرة بعدم المشاركة في هذه الجولة، تفاديا للعقوبات التي سيتم توقيعها عليه الآن».