طوارئ بجامعة عين شمس استعدادا لامتحانات نهاية العام.. الكليات تنشر التعليمات والمحظورات على الطلاب داخل اللجان

جامعة عين شمس تكشف تفاصيل امتحانات نهاية العام وتعليماتها المهمة للطلاب

إطلاق تحذيرات عاجلة بشأن الامتحانات.. ونشر المحظورات داخل لجان

بدأت كليات جامعة عين شمس رفع حالة الطوارئ وذلك استعدادا لامتحانات نهاية العام، والتي تنطلق مع نهاية شهر مايو الجاري ببعض الكليات، وتنطلق في كليات الأخرى مع بداية شهر يونيو .

وحرصت كليات جامعة عين شمس ، على الاستعداد للامتحانات وتكثيف التعليمات الخاصة بانعقادها بداية من الإعلان عن جداول الامتحانات للفرق المختلفة ، ووضع الضوابط الخاصة وفق كل كلية بالإضافة إلى وضع روشته من التحذيرات الخاصة باللجان .

قال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إنه تم الاستعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023 في جميع كليات جامعة عين شمس، موضحًا أن يتم التنسيق والتحضير للامتحانات بما يضمن تنظيم سلس وعادل لعملية الاختبارات، حرصًا على توفير بيئة ملائمة للطلاب لإظهار قدراتهم وتقييم تحصيلهم الأكاديمي.

وأوضح الدكتور عبد الفتاح سعود، أن جامعة عين شمس ملتزمة بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، وأن يتم الإعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الكليات منذ بدء هذا الأسبوع، موضحًا أن يتم التأكيد على الإرشادات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة جميع أفراد المنظومة التعليمية، يتم أيضا اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان أمان الطلاب والعاملين وضمان سلامة البيئة الجامعية خلال فترة الامتحانات.

وقال نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إنه تم توفير قاعات لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بالكلية، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، والاستعانة ببوابات التعقيم على مداخل الجامعة .

وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود على أهمية حصول جميع الطلاب على المناهج الدراسية بالشكل المطلوب، وذلك بهدف ضمان تأهيل الطلاب لمواجهة تحديات المستقبل وتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن فريق الجامعة يعمل على توفير المناهج اللازمة وضمان توافر الموارد التعليمية لتعزيز تعلم الطلاب وتطوير قدراتهم ومهاراتهم التي تساعدهم على التفوق والنجاح في مجالاتهم الأكاديمية والمهنية.

وشدد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة إتمام إجراءات الفحص والصيانة للأمن والدفاع المدني لضمان أمن وسلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، وعن الإجراءات الطبية تم التأكد على تجهيز غرف الطوارئ الطبية بمستشفى الطلاب وإمدادها بالمستلزمات والأدوية للتعامل الفوري مع الحالات المرضية ونشر كافة معلومات التواصل بمنظومة الإسعاف المركزي بالمستشفيات بما يخدم الجامعة بالكامل، وتوجيه المراكز الطبية بالكليات والمدن الجامعة للعمل بكامل قوتها وكامل الفترات المقررة للامتحانات بأكملها لضمان سير أعمال الامتحانات بأمن.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن الكلية تعمل على الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك من خلال تجهيز قاعات الامتحانات، كما تم الإعلان عن جداول الامتحانات للثلاثة شعب: العربي، الإنجليزي، والفرنسي، موضحًا أن يمكن للطلاب الاطلاع على الجداول من خلال الرابط التالي.

وأوضح عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن امتحانات الطلاب تبدأ بداية من يوم الأحد 21 مايو لتبدأ تباعا لمرحلة الليسانس بشعبه الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية .

وطالب الدكتور محمد صافي، الطلاب بضرورة دخول لجنة الامتحان قبل بدء الامتحان تفادياً للخضوع لنظام المتأخرين عن أداء الامتحان، والذي يتمثل في الامتحان فى لجنة خاصة، وتوقيع إقرار بعدم التأخر، والإحالة إلى التحقيق إذا تأخر مرة ثانية، الأمر الذى قد يعرض الطالب لجزاءات توضع في ملفه .

وكشف الدكتور محمد صافى عن أبرز المحظورات خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الحقوق وهي كالاتي:

- لا يسمح للطالب بأداء الامتحان إلا بعد إثبات شخصيته من خلال بطاقة الرقم القومي الخاصة به أو جواز السفر بالنسبة للوافدين.

- يجب على الطالب دخول لجنة الامتحان قبل بدء الامتحان؛ ويتحمل المسئولية القانونية الكاملة عن عدم التزامه بذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المتعلقة بتأديب الطلاب.

- يلتزم الطالب بعد مم دخول لجنة الامتحان باي أجهزة اتصال أو أي وسيلة أخرى للغش ؛ وفي حال دخوله بها يلتزم بتسليمها على مسئوليته الشخصية إلى مراقب القسم الذي يمتحن به قبل بدء الامتحان, ويتحمل المسئولية القانونية الكاملة عن مخالفة ذلك ‎٠‏

- يحظر بشكل قاطع دخول لجنة الامتحانات بأي كتب أو مذكرات أو أوراق تتصل بمادة الامتحان.

- يحظر دخول لجنة الامتحان بـ زي لا يتناسب مع الحرم الجامعي.

- يحظر التدخين داخل لجان الامتحان قطعيا.

- يلتزم الطالب بتوجيهات الملاحظين المتعلقة بأماكن الجلوس وغيرها من التوجيهات التي تهدف إلى حفظ النظام داخل اللجان.

- يجب على الطالب عدم الكتابة على ورقة الأسئلة , والاستعاضة عنها بمسودة فى نهاية كراسة الإجابة.

- يجب على طلاب الفرقة الرابعة التأكد من إنهاء كافة متطلبات التخرج كالتربية العسكرية للذكور، ومحو الأمية، والمعادلة، والحاسب الآلي، والمحكمة التدريبية.

- يجب على الطالب التأكد من قيام الملاحظ بإخفاء بياناته الشخصية ؛ ويحظر عليه بشكل قاطع وضع أية علامة أو أي رمز أو كتابة عبارات أو أدعية دينية أو غيرها على وجه كراسة الإجابة أو داخلها يستدل منها على شخصيته.

- لن يسمح بأي حال من الأحوال للطالب بأداء الامتحان إلا خلال فترة الامتحان المحددة له، وبحيث لن يسمح على سبيل المثال لطلاب الانتساب بأداء الامتحان مع طلاب الانتظام أو العكس.

‎- فى حالة وجود شكوى؛ يتوجه الطالب بعد أداء الامتحان إلى رئيس اللجنة، أو يطلب من الملاحظ التواصل معه أثناء الامتحان فى حالات الضرورة القصوى التي لا تحتمل التأخير.

ومن جانب اخر، تستعد كلية الألسن بجامعة عين شمس ، لامتحانات الفصل الدراسي الثانى "امتحانات نهاية العام 2023" ، التى تنطلق مع بداية شهر يونيو المقبل لمختلف الفرق الدراسية .

أكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن جامعة عين شمس، أنه تم نشر جداول الامتحانات للفرق الدراسية المختلفة على صفحات الكلية على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تنطلق امتحانات الفرصة الأولى 3 يونيو .

وأوضحت عميدة كلية الألسن جامعة عين شمس، أنه امتحانات الفرقة الثانية تبدأ 4 يونيو ، والفرقة الثالثة 3 يونيو ، والفرقة الرابعة 4 يونيو، على أن تعقد أعمال الامتحانات على فترتين صباحية ومسائية .

وأشارت إلى أن تم وضع روشته من التعليمات الخاصة بامتحانات نهاية العام، وذلك استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي مقرر لها أن تنطلق مع بداية شهر يونيو المقبل .

وأكدت على الطلاب ضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وأنه لن يسمح لأي طالب بدخول اللجنة بعد بداية الامتحان، وحذرت الطلاب من أنه لن يسمح بدخول اللجنة إلا بعد التأكد من شخصية الطالب من خلال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للطالب الوافد و آخر موعد لتقديم الأعذار عن دخول الامتحان هو خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء الامتحانات.

وتابعت فى تعليماتها العاجلة للطلاب بضرورة تأكد من إحضار أدواتك اللازمة للامتحان ولن يسمح بتداولها مع طالب آخر، وعلى الطالب الانتهاء من متطلب محو الامية في الكليات المعنية في هذا الأمر حتى يتسنى الحصول علي أوراق التخرج، وذلك من خلال وحدة محو الامية بالكلية.

ولفتت إلى أن أي طالب متعثر مادياً في سداد الرسوم الدراسية عليه التوجه إلى رعاية الشباب إدارة التكافل الاجتماعي بالكلية لفحص حالته ودعمه ماديا للاستفادة من الخدمات التي توفرها الجامعة لأبنائها الطلاب إذا ما انطبقت عليه الشروط.

ولضمان صحة إجراءات القيد بالكلية والتقدم للامتحانات الفصل الدراسي الثاني يرجي التأكد مما يلي:

- استيفاء كافة أصول المستندات المطلوبة للقيد بالنسبة لطلاب الفرق الأولى والإعدادية.

- سداد الرسوم الدراسية المقررة، علماً بأن الجامعة توفر الدعم المادي للطلاب الغير قادرين من خلال إدارة التكافل الاجتماعي بعد دراسة حالة كل منهم.

- في حالة عدم سداد الرسوم للمرة الأولى سيسمح ! للطالب بدخول الامتحان مع حجب النتيجة وعدم إعلانها.

- في حالة استمرار الامتناع عن دفع الرسوم الدراسية، يتم إيقاف قيد هؤلاء الطلاب مما يترتب عليه عدم قيدهم في العام الجامعي التالي بالنسبة للطلاب المقيدين بلوائح الفصلين الدراسين، وبالنسبة لطلاب برامج الساعات المعتمدة لن يسمح لهم بالتسجيل في الفصل الدراسي التالي بناءً على وقف القيد.

- تحتسب فترات إيقاف القيد نتيجة عدم سداد الرسوم الدراسية من ضمن المدد المسموح بها لإيقاف قيد الطالب طوال مدة الدراسة، وفي لوائح الكليات التي تحدد حد أقصى لمدة الدراسة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس تُحسب أيضا من ضمن هذه المدة.