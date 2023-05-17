برلماني: إنشاء مصنع تالجو مصر للوحدات المتحركة طفرة كبيرة لتوطين صناعة القطارات

أشاد النائب عمرو عكاشة عضو لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، والمحادثات القائمة بين وزارة النقل وشركتي تالجو الإسبانية ألستوم الفرنسية وذلك لاستكمال مباحثات وزارة النقل مع الشركتين لإنشاء مصنعين للوحدات المتحركة لتصنيع عربات السكك الحديدية وعربات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي بالإضافة إلى تصنيع الأجهزة و الأنظمة الإلكتروميكانيكية في مصر.



وأشار النائب عمرو عكاشة إلى أن وفد من خبراء شركة تالجو الإسبانية العالمية من كافة التخصصات التصنيع -الجودة -المشتريات وغيرها سيزرون مصر خلال الأيام القادمة لمراجعة كافة الإجراءات تمهيدا للبدء في إنشاء المصنع .



وأكد عضو مجلس الشيوخ ، أهمية هذا المصنع المقرر إنشاؤه في منطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف على مساحة 20 فدان كاملة المرافق بالمنطقة المجاورة لورش كوم أبو راضي التابعة للسكة الحديد وهو الأمر الذي سيجعل هذه المنطقة مجمع لتصنيع وصيانة الوحدات المتحركة ومكوناتها من عربات تالجو الإسبانية ذات التكنولوجيا الحديثة المتطورة كما ان هذا المصنع سيتم فيه تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالقطارات.



ولفت النائب عمرو عكاشة ، الى ان هذا المصنع يقوم بتصنيع عدد 50 قطار بتكنولوجيا تالجو العالية كمرحلة أولي وعدد 50 قطار تالجو كمرحلة ثانية على أن تتم مراحل التصنيع بأيدي المهندسين والفنيين المصريين وإشراف الخبراء الإسبان كما سيقوم مصنع تالجو مصر بأعمال التصنيع المتبعة ابتدأ من القطار الأول بنسبة 97% من أعمال التصنيع المتبعة بمصنع شركة تالجو بأسبانيا كما يستهدف أيضا مصنع تالجو مصر الاعتماد على موردين محليين بنسبة تصل ل 45% المكونات المحلية على ان يتم العمل علي زيادة هذه النسبة تدريجياً من خلال شركات مصرية .