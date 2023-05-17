مليون جنيه للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج في الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تقديم كافة اوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية لمساندة ودعم الحالات الانسانية بنطاق المحافظة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال تسليمه منح مالية مهداه من مؤسسة صناع الخير للتنمية ل 50 فتاه من اليتيمات المقبلات على الزواج بواقع 20 الف جنيه لكل فتاة وبقيمة إجمالية مليون جنيه ضمن المرحلة الرابعة من مراحل عمل مبادرة فرحة لدعم زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الجيزة ومؤسسة صناع الخير للتنمية لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ أن المنح تأتى فى إطار حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتخفيف عن كاهل المواطنين وبالتعاون مع شركاء التنمية والجهات المانحة لتمكين الفتيات من المقبلات على الزواج من تلبية المتطلبات اللازمة لإتمام الزواج، مشيرا إلى أنه تم الإختيار من بين قواعد بيانات أجهزة المحافظة بالتنسيق مع المديريات المعنية والهيئات والجمعيات المانحة.

وخلال الحفل قدم محافظ الجيزة التهنئة للفتيات وذويهم من الحضور معربا عن تمنياته بحياة زوجية سعيدة لهم، ومشيرا إلى ضرورة التفاعل مع إرشادات أجهزة الدولة والخاصة بتكوين الأسر وتربية النشئ لضمان إخراج نماذج مشرفة من الشبان والفتيات ليكونوا مصدر فخر لهم ولعائلاتهم وافراد فاعلين فى خدمة مجتمعاتهم ووطنهم.

جاء ذلك خلال فعالية تسليم الشيكات بحضور هند عبدالحليم نائب المحافظ وهاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير ومحمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

ومن جانبه اكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي فى كلمته خلال الاحتفالية على امتنان مؤسسة صناع الخير للسيد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة لدعمه جهود المؤسسة فى خدمة شرائح غير القادرين فى انحاء المحافظة.

وأشار عبدالفتاح إلى أن الفتيات اللاتي تسلمن الدعم المالي اليوم هم المجموعة الرابعة من فتيات محافظة الجيزة اللاتي يتسلمن الدعم المالي لاتمام زفافهن ضمن مبادرة فرحة وقد سبق هذه المجموعة ثلاث مجموعات أخري تسلمن مؤخرا دعم مالي من المحافظ مهداه من المؤسسة وان كل فتاة تسلمت مبلغ مالي قدره 20 ألف بقيمة إجمالية مليون جنيه.

وأشار عبدالفتاح إلى أن احتفالية اليوم تأتى استكمالا لما تقدمه صناع الخير من منظومة الخدمات الرئيسية التى تستهدف دعم الشرائح الاكثر احتياجا فى كافة المجالات ومنها اتمام زواج غير القادرات، لافتا إلى أن التعاون بين المؤسسة محافظة الجيزة ممتد حيث نظمت المؤسسة سلاسل قوافل ضمن مبادرتها " عنيك فى عنينا " لخدمة اعداد كبيرة من أهالي قرى محافظة الجيزة المختلفة كما نظمت قافلة طبية موسعة بالواحات البحرية نجحت فى تقديم خدمات طبية متكاملة لاكثر من 3 آلاف مواطن من أهالي الواحات البحرية.

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