سؤال برلماني حول خطة السياحة لتطوير شواطئ مصر على البحرين الأحمر والأبيض

إهدار لثروات الدولة..

تقدمت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، حول خطة الوزارة لتطوير واستغلال شواطئ مصر على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.

وقالت "عازر"، في سؤالها، إن طول الشواطئ يصل إلى 3000 كم، منها حوالي 2000 كم غير مستغلة رغم ما تتميز به من طبيعة خلابة، هذا بالإضافة إلى ثروات أخرى مثل “الأصداف - اللؤلؤ - الطحالب- الأملاح المعدنية - الزيوت السمكية - مسحوق السمك - المحاريات”، مؤكدة أن إهمالها يمثل إهدارا لثروات الدولة في وقت مصر في أمس الحاجة إلى استغلال جميع الإمكانات المتاحة وتحقيق أعظم استفادة اقتصادية منها.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن مصر غنية بالثروات الطبيعية، والتي تعد مصدراً هاماً من مصادر الدخل القومي للبلاد، مطالبة بتعظيم الاستفادة من موارد الدولة بمختلف مكوناتها المتميزة والفريدة، والتي لا يوجد مثلها في العالم.

وطالبت وزارة السياحة بالاستغلال الأمثل لهذه الشواطئ وإعادة تأهيلها بالتكاتف مع جميع الجهات المعنية والعمل على تجميلها، مؤكدة أن الاهتمام بها من أهم عوامل الترويج والجذب السياحي، وخير دعاية للسياحة المصرية.