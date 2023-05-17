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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولى صفقات الصيف .. الزمالك يقترب من ضم نجم الترجي التونسي السابق

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب نادي الزمالك، من التعاقد مع أولى صفقاته الصيفية، خلال الفترة المقبلة.


وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية: "أن الجزائري إلياس شتي، بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023".

مفاوضات الزمالك مع نجم الترجي السابق 


وأضافت الصحيفة أن الاتصالات والمفاوضات من جانب الزمالك مع اللاعب تسير بشكل قوي خلال الساعات الأخيرة.


وكان إلياس شتي قد سبق اللعب له في صفوف الترجي التونسي قبل أن ينتقل إلى أنجيه الفرنسي.


وشارك إلياس شتي في 6 مباريات فقط مع فريق أنجيه في الموسم الحالي، لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

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