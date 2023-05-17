فودة يشهد توقيع بروتوكول تعاون في مجال تنمية الطفولة المبكرة

شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم بمكتبه بمقر مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين عدد من الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، ومؤسسة المصري للتنمية والتعليم ، لتطوير 60 قاعة حضانة بـ17 جمعية علي مستوي المحافظة، بهدف رفع كفاءة الحضانات وتوفيق أوضاعها ودعم مهارات مقدمى الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات بمشاركة عدد من جمعيات أهلية..

وقام بتوقيع البروتوكول كلا من زيدان عبد الغفار زيدان مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء، و عماد عبد الله مدير البرامج لمؤسسة المصري، وممثلي الجمعيات بحضور محمد كمال أمين صندوق مؤسسة المصري للتنمية والتعليم.



وأشار محافظ جنوب سيناء الي أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة"مشروع تطوير حضانات الجمعيات الأهلية بجنوب سيناء"،بهدف رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمي الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات بمشاركة عدد من الجمعيات الشريكة بالمحافظة.

وتابع المحافظ أن عمليات التطوير تشمل الصيانة والتطوير الانشائي والبنية التحتية مع تجهيز القاعات بالإضافة إلى دعم مهارات مقدمى الخدمة من معلمات وميسرات ومشرفات لتوفير البيئة التربوية والصحية الامنة للأطفال والتى تضمن لهم كل الامكانيات القادرة على تشكيل سلوكهم بشكل تربوي سليم وذلك في إطار المرحلة الثالثة من البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة.

وقدم محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء الشكر للدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي لتعاونها الوثيق البناء لصالح أهالي المحافظة في جميع مجالات عمل الوزارة، بالإضافة لدعمها القرية التراثية بمنطقة الهجن بشرم الشيخ بمبلغ 55 مليون جنيه بالإضافة للتعاون في مجال العارضين والمعروضات في اطار الحفاظ علي المشغولات البدوية والترويج لها.

من جانبه أشار محسن ناجي مدير البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي الي ان الوزارة تستهدف تطوير عدد 550 قاعة طفولة مبكرة علي مستوى الجمهورية في المرحلة الثالثة من البرنامج بتمويل من وزارة التضامن بمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

ولفت زيدان عبد الغفار مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء أن المديرية تقوم بالتنسيق مع مؤسسة المصري لاختيار وتأهيل الحضانات وتوفيق أوضاعها، كما تقوم بالالتزام بتطبيق الأنشطة والممارسات التربوية والتعليمية المعتمدة من الوزارة التي سيتم تدريب المديرات والمعلمات و الميسرات عليها من خلال المشروع، والالتزام بالمناهج التعليمية والتربوية المتفق عليها من وزارة التضامن الاجتماعى.



كما أشارت مشيرة زيدان مدير المشروع الي أن تطوير الحضانات يشمل توفيق الأوضاع واستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والتطوير الهندسي والانشائي للحضانات من أعمال دهانات وارضيات وصيانة دورات المياه والكهرباء وكذلك توفير الاثاث المناسب والالعاب والمعينات التعليمية للأطفال مما يساعد في رفع نسب الالتحاق الحضانات، بالإضافة إلى تدريب المسيرات علي احدث الاساليب التربويه للتعامل مع الاطفال في هذه المرحلة العمرية وفق المنهج والمعايير المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي ( البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة)

توقيع اتفاقية الطفولة المبكرة

FB_IMG_1684336732702~2

FB_IMG_1684336735591~2