أفادت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاربعاء في نبأ عاجل أنه حدث هجوم في نيجيريا، و أوضحت أن الهجوم لم يكن يستهدف القافلة الأمريكية.

وجاء في نبأ عاجل :"الخارجية الأمريكية: لا دليل على أن هجوم القافلة الأمريكية بنيجيريا كان يستهدف بعثتنا ".

وكان قد أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اقترحت على إسرائيل قبل أسابيع قليلة فكرة الانخراط في التخطيط العسكري المشترك فيما يتعلق بـ إيران.

وحسب “أكسيوس”، قال المسؤولون الأمريكيون إن الاقتراح غير مسبوق ويمكن أن يرفع مستوى التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل كبير.

وأشار الموقع الأمريكي، إلي أن المسؤولين الإسرائيليين تعاملوا مع الاقتراح بشك، خوفًا من أنه قد يتسبب في ”تقييد يدي إسرائيل” من اتخاذ إجراءات ضد إيران، خاصة منشآتها النووية، إذا اعترضت الولايات المتحدة.

وأكد مسؤول أمريكي أن الاقتراح لا يتعلق بالتخطيط لأي نوع من الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة ضد البرنامج النووي الإيراني.