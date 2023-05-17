عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من روسيا ضد أمريكا بعد محاولاتها تجنيد الروس عبر "تلجرام"

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن النشاط الخبيث لضباط المخابرات الأمريكية ضد الروس علي الإنترنت لن يمر دون رد، مؤكدة أن واشنطن وتعلم أن موسكو "لن تصدأ".

رد فعال ومناسب

وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية، "مثل هذا النشاط الخبيث، بما في ذلك توزيع المواد الالتهابية، لن يبقى بدون رد فعال ومناسب. إنهم يعلمون أننا لن نصدأ".

كيلتشدار أوغلو: أردوغان زعيم زائف تابع لـ روسيا

اختراق أنظمة «هيمارس» .. روسيا توجه ضربة قوية لـ الجيش الأوكراني

وشددت على أن “هذه الإجراءات تشير إلى مستوى هروب الفكر في الولايات المتحدة وهي مؤشر على نشاط متزايد بشكل حاد على هذا المسار للدولة، وهو أمر غير ودي”.

وقالت: “إطلاق هذا المورد الرائع بين علامتي اقتباس معرفة وكالة المخابرات الأمريكية. قرأت الكثير عنها، لكني أعتقد أنني رأيت هذا في الأفلام فقط. ... إنه أمر مضحك ، إنه سيرك، لا يمكنني التعليق إلا على هذا ".

وفي وقت سابق، انتقد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، حيلة جديدة لوكالة المخابرات المركزية لتجنيد الروس، مؤكدا أن أجهزة المخابرات الأجنبية لم تتوان في جهودها.

وأضاف بيسكوف أنه واثق من أن المخابرات الروسية المضادة تراقب الوضع أيضًا.

وفي مقطع قصير، نشرته وكالة المخابرات الأمريكية، جاء فيه أنه “لأول مرة، تنشئ وكالة المخابرات المركزية قناة علي “تلجرام” للوصول إلى أولئك الذين يشعرون بأنهم مضطرون للتواصل مع وكالة المخابرات المركزية”.

وذكرت الوكالة أنها تبحث عن معلومات حول الاقتصاد الروسي والشخصيات السياسية الرئيسية.

ونشرت قناة وكالة المخابرات الأمريكية السرية رسالة فيديو تحث الروس على الالتزام بتعليماتها حول كيفية التواصل مع وكالة المخابرات المركزية سرا عبر الشبكة المظلمة.

الخارجية الروسية روسيا أمريكا الولايات المتحدة الكرملين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الذهب الأن.. وعيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة يعتمد عدم انسحاب الزمالك من السوبر المصري.. خاص

النيابة تأمر بـ إيداع المتهم بدهس مهندس بجرافة لودرٍ إحدى منشآت الصحة النفسية

عقب رحيله عن أهلي جدة.. موسيماني يقترب من قيادة الزمالك

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

قرار عاجل من المحكمة ضد مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب وشوبير

عنيدة ودماغها ناشفة.. اعترافات قاتل ممرضة أكتوبر: ضربتها على رجلها بالحزام

قرار عاجل في الأهلي بشأن عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي

موضوعات متعلقة

كيلتشدار أوغلو: أردوغان زعيم زائف تابع لـ روسيا

أردوغان يعلن التوصل لاتفاق لتمديد «صفقة الحبوب» الروسية لمدة شهرين

معارك عنيفة.. الجيش الأوكراني يعلن عن تطورات جديدة بالقرب من باخموت

بعد تصريحاته الجريئة.. جنرال أمريكي يحطم أكبر أحلام زيلينسكي

رسالتي الأخيرة .. عمران خان يعلن تطويق الشرطة الباكستانية لمنزله

تحذير عاجل من مخترع ChatGPT بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي

اختراق أنظمة «هيمارس» .. روسيا توجه ضربة قوية لـ الجيش الأوكراني

تركيا.. زلزال قوي يضرب كهرمان مرعش

ترشيحاتنا

الصحة تستكمل إجراءات بدء عمل قطاعات الوزارة الشامل بالعاصمة الإدارية

رئيس الوزراء: الجنسية المصرية ليست شرطا لقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين

الوزراء: رخصة تشغيل المصانع ستصبح سارية لمدة 5 سنوات وإعفاءات جمركية

الجارديان تحذر من المنطقة المجهولة: الحرارة ستتجاوز 1.5 درجة مئوية بحلول 2027

بسبب رغبة زيلينسكي.. المخابرات الأمريكية تواجه أزمة في إخبار بايدن بالحقيقة

65 %.. مدبولي : توجيه رئاسي بشأن زيادة استثمار القطاع الخاص بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك

بسبب صورة.. فيديو يوثق خناقة عنيفة بين عائلتين في ملاهي ديزني بأمريكا

علامة تحذيرية قد تشير لإصابة الطفل بسكتة دماغية

الخاطف شخص صادم.. فيلم يلم شمل فتاة بوالدها بعد 7 سنوات من اختطافها

فيديو

في عيد ميلاده.. لبلبة: الزعيم عادل إمام أيقونة فنية وفخر للفن العربى

مرتضى منصور يعود إلى الزمالك في حالة واحدة.. وقرار عاجل من المحكمة

فرمه باللودر .. تفاصيل مؤلمة في حادث دهس سائق لمهندس

انهيار الدولار في السوق السوداء | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ