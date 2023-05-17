إجراء عاجل من روسيا ضد أمريكا بعد محاولاتها تجنيد الروس عبر "تلجرام"

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن النشاط الخبيث لضباط المخابرات الأمريكية ضد الروس علي الإنترنت لن يمر دون رد، مؤكدة أن واشنطن وتعلم أن موسكو "لن تصدأ".

رد فعال ومناسب

وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية، "مثل هذا النشاط الخبيث، بما في ذلك توزيع المواد الالتهابية، لن يبقى بدون رد فعال ومناسب. إنهم يعلمون أننا لن نصدأ".

وشددت على أن “هذه الإجراءات تشير إلى مستوى هروب الفكر في الولايات المتحدة وهي مؤشر على نشاط متزايد بشكل حاد على هذا المسار للدولة، وهو أمر غير ودي”.

وقالت: “إطلاق هذا المورد الرائع بين علامتي اقتباس معرفة وكالة المخابرات الأمريكية. قرأت الكثير عنها، لكني أعتقد أنني رأيت هذا في الأفلام فقط. ... إنه أمر مضحك ، إنه سيرك، لا يمكنني التعليق إلا على هذا ".

وفي وقت سابق، انتقد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، حيلة جديدة لوكالة المخابرات المركزية لتجنيد الروس، مؤكدا أن أجهزة المخابرات الأجنبية لم تتوان في جهودها.

وأضاف بيسكوف أنه واثق من أن المخابرات الروسية المضادة تراقب الوضع أيضًا.

وفي مقطع قصير، نشرته وكالة المخابرات الأمريكية، جاء فيه أنه “لأول مرة، تنشئ وكالة المخابرات المركزية قناة علي “تلجرام” للوصول إلى أولئك الذين يشعرون بأنهم مضطرون للتواصل مع وكالة المخابرات المركزية”.

وذكرت الوكالة أنها تبحث عن معلومات حول الاقتصاد الروسي والشخصيات السياسية الرئيسية.

ونشرت قناة وكالة المخابرات الأمريكية السرية رسالة فيديو تحث الروس على الالتزام بتعليماتها حول كيفية التواصل مع وكالة المخابرات المركزية سرا عبر الشبكة المظلمة.