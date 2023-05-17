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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيلتشدار أوغلو: أردوغان زعيم زائف تابع لـ روسيا

كيلتشدار أوغلو: أردوغان
كيلتشدار أوغلو: أردوغان زعيم زائف تابع لـ روسيا

وصف المرشح الرئاسي التركي، كمال كيلتشدار أوغلو، اليوم الأربعاء، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه "زعيم زائف تابع لروسيا".

وفي رسالة فيديو مدتها دقيقتان ونصف، نُشرت على “تويتر”، أشار كيلتشدار أوغلو إلى أنه "لن يغادر البلاد لأولئك الذين يفكرون في جلب 10 ملايين مهاجر غير شرعي إلى البلاد... غدًا قد يتحول هذا الرقم إلى 30 مليون يهدد وجودنا".

وقال كيلتشدار أوغلو: “يجب عدم ترك وطننا لقائد زائف تابع لـ روسيا”.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية، تفاصيل نتائج الانتخابات وعدد الأصوات التي حصل عليها كلا من بين مرشحي الرئاسة رجب طيب أردوغان وكمال كليتشدار أوغلو.

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وقالت الهيئة العليا للانتخابات التركية، إن فارق الأصوات بين أردوغان وكليتشدار أوغلو في الانتخابات هو 2 مليون و520 ألفا و164 لصالح رجب طيب أردوغان.

وأوضحت أن عدد الأصوات التي حصل عليها رجب طيب أردوغان بلغ 27 مليونا و88 ألفا و360 صوتا، بينما حصل كمال كليتشدار أوغلو على 24 مليونا و568 ألفا و196 صوتا.

روسيا كيلتشدار أوغلو أردوغان تركيا انتخابات تركيا

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