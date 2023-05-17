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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب انتهاك علني.. تركيا تستدعي سفير ألمانيا

تركيا
تركيا

استدعت تركيا، اليوم الأربعاء، السفير الألماني، بسبب اعتقال الشرطة الألمانية ممثل صحيفة "صباح" التركية في ألمانيا إسماعيل أرال، ومدير الشؤون التحريرية بصحيفة "صباح أوروبا" جميل ألبا في مدينة فرانكفورت الألمانية.

انتهاك علني

وقال فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن "مداهمة منزل ومكتب الصحفيين التركيين في ساعات الصباح الباكرة، ومصادرة أجهزة الحواسيب والهاتف العائدة لهما، يعد انتهاكاً علنياً لحرية الصحافة".

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وأضاف أن "موقف ألمانيا إزاء إسكات الصحافيين غير مقبول”.

وأعرب ألطون، عن "قلق أنقرة إزاء الضغوط الممارسة على حرية الصحافة في البلد الأوروبي".

تركيا السفير الألماني الشرطة الألمانية فرانكفورت المانيا

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