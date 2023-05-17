انتخابات تركيا.. تصريح جديد لـ سنان أوغان بشأن من سيدعمه

أعلن السياسي التركي سنان أوغان الذي حلّ بالمركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، أنه "منفتح على الحوار" مع كلا المرشحين في جولة الإعادة المقررة يوم 28 مايو الجاري.

وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، قال أوغان الذي لا ينتمي إلى أي حزب سياسي إنه "منفتح على الحوار" مع الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.

وأضاف: "سيتم اتخاذ قرار بعد محادثات مع أردوغان وأوغلو"، لافتًا: "يمكننا القول إنّنا لا ندعم أيّاً من المرشّحَين".

وردّاً على سؤال لـ"فرانس برس"، قال حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان إنه لا علم له في الوقت الراهن بشأن أي اجتماع مقرر بين الرئيس التركي وأوغان.

وكان المرشح الرئاسي التركي الخاسر، سنان أوغان، أعلن في وقت سابق من أمس الثلاثاء، عن شروطه لتحديد الطرف الذي سيدعمه في جولة الإعادة بين رجب طيب أردوغان وكمال كليتشدار أوغلو.

وقال أوغان، إن الشروط هي: “عدم تغيير بالمواد الأربعة الأولى من الدستور التركي، والتي تتحدّث عن: تركيا دولة جمهورية، وتركيا دولة قانون وديمقراطية وعلمانية واجتماعية، وتركيا دولة مخلصة لقومية أتاتورك، بالإضافة لمادة توضح وحدة الدولة ولغتها الرسمية وعلمها ونشيدها الوطني وعاصمتها”.

وأضاف: “عدم تغيير أو المساس بالمادة 66 من الدستور التركي والتي تتحدّث عن "الجنسية والمواطنة”.

وأشار إلي أنه “لا يمكن إغلاق سبل الانتصاف القضائية ضد القرارات والإجراءات المتعلقة بسحب الجنسية”، فضلًا عن “الابتعاد عن الأحزاب والجماعات المقربة من التنظيمات الإرهابية، مثل جماعة جولن وحزب العمال الكردستاني وحزب هدى بار".