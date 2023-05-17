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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كليتشدار: لن نترك تركيا لعقلية جلبت أكثر من 10 ملايين لاجئ غير نظامي

كمال كليتشدار أوغلو
كمال كليتشدار أوغلو

قال مرشح الرئاسة التركية وزعيم المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، اليوم الأربعاء: "لم نجد هذا الوطن في الشارع ولن نتركه لعقلية جلبت لنا أكثر من 10 ملايين لاجئ غير نظامي".

وجاء ذلك بعد الإعلان رسميا عن خوض الانتخابات الرئاسية التركية جولة ثانية بعد أن فشل كلا المرشحين، الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان وكليتشدار أوغلو، في كسب أمثر من 50% من الأصوات.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية، تفاصيل نتائج الانتخابات وعدد الأصوات التي حصل عليها كلا من بين مرشحي الرئاسة رجب طيب أردوغان وكمال كليتشدار أوغلو.

وقالت الهيئة العليا للانتخابات التركية، إن فارق الأصوات بين أردوغان وكليتشدار أوغلو في الانتخابات هو 2 مليون و520 ألفا و164 لصالح رجب طيب أردوغان.

وأوضحت أن عدد الأصوات التي حصل عليها رجب طيب أردوغان بلغ 27 مليونا و88 ألفا و360 صوتا، بينما حصل كمال كليتشدار أوغلو على 24 مليونا و568 ألفا و196 صوتا.

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