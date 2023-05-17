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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اختراق أنظمة «هيمارس» .. روسيا توجه ضربة قوية لـ الجيش الأوكراني

أنظمة هيمارس
أنظمة هيمارس

قال موقع “19Fortyfive” الأمريكي، إن روسيا اخترقت أنظمة “هيمارس” في أوكرانيا بمساعدة سلاح الحرب الإلكترونية، ووجهت ضربة خطيرة لقدرات القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال الموقع الأمريكي: "تحقق روسيا نجاحًا متزايدًا في منع صواريخ “هيمارس” باستخدام أجهزة التشويش الإلكترونية لجعلها تخطئ هدفها”.

وأوضح أن “هذا يؤثر على خطط أوكرانيا لشن هجوم مضاد، ما يحرم القوات المسلحة لأوكرانيا من القدرة على تهديد البنية التحتية واللوجستيات للجيش الروسي”.

وفي وقت سابق، قالت مجلة “ميليتري ووتش” الأمريكية، إن صواريخ كروز “KH-22” الروسية، التي وجهت ضربة قوية إلى كييف، لا يستطيع الدفاع الجوي الأوكراني إسقاطها.

وأوضحت المجلة أن “المسئولين الأوكرانيين يأسفون من أن الصواريخ، المصممة لتجاوز نظام الدفاع الجوي متعدد الطبقات المحيط بمجموعات حاملات الطائرات الأمريكية، يكاد يكون من المستحيل اعتراضها”.

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وقالت إن “رؤوسهم الحربية الكبيرة التي يبلغ وزنها 950 كيلوجراماً تلحق أضراراً جسيمة".

وأكدت “ميليتري ووتش” أن “الصواريخ من هذا النوع تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في أوكرانيا”.

هيمارس أوكرانيا الحرب الإلكترونية القوات المسلحة الأوكرانية كييف

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