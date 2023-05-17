الإطاحة بـ زيلينسكي .. الكشف عن مفاوضات سرية لإنهاء حرب أوكرانيا

قال الصحفي الأمريكي المخضرم، سيمور هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر، إن مجموعة من الدول بقيادة بولندا تطالب سرا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بإنهاء الحرب.

زيلينسكي قد يستقيل

وقال هيرش: "حثت الدول سراً زيلينسكي على إيجاد طريقة لإنهاء الحرب.. حتى لو كان ذلك يعني الاستقالة، والسماح ببدء عملية إعادة بناء أمته".

وأضاف: “بالإشارة إلى البيانات المعروفة داخل وكالة المخابرات المركزية، فإن زيلينسكي لا يتحرك وفي نفس الوقت يبدأ في فقدان دعم جيرانه".

وبحسب المعلومات التي تناقلتها سرا بعض مسؤولي المخابرات الأمريكية، فإن مجموعة الدول التي تقودها بولندا تضم ​​أيضًا المجر وليتوانيا وإستونيا ولاتفيا.