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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن استعدادها لـ مبادرة سلام أفريقية لوقف الحرب الروسية

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

ذكرت صحيفة “أوراينسكا برافدا”، نقلاً عن سيرجي نيكيفوروف، السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، قال إنه يريد القدوم إلى أوكرانيا بمبادرة سلام.

وكتبت نيكيفوروف، عبر “تلجرام”: "خلال محادثة هاتفية بين الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي ورئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، قال رئيس جنوب إفريقيا إنه يريد المجيء إلى أوكرانيا كجزء من مهمة من عدة دول أفريقية".

وأوضح أن زيلينسكي رحب بـ "مثل هذه المبادرة السلمية”، ونه مستعد لاستقبال ضيوف مميزين في أوكرانيا، والاستماع إلى مقترحاتهم.

وبالأمس، قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على استضافة بعثة سلام من القادة الأفارقة تضم مصر والسنغال وأوغندا الذين يسعون لحل الصراع بين البلدين.

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وكشف رامافوزا، أنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن الاقتراح.

وحسب “رويترز”، قال رامافوزا، “أظهرت مناقشاتي مع الزعيمين أنهما مستعدان لاستقبال القادة الأفارقة ولإجراء مناقشة حول كيفية إنهاء هذا الصراع”.

وأضاف: “ما إذا كان ذلك سينجح أم لا سيعتمد على المناقشات التي ستجرى”.

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