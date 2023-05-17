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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المستشار الألماني: سنواصل تقوية أوكرانيا لمواجهة بوتين

شولتز
شولتز

قال المستشار الالماني أولاف شولتز، إن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا عسكريا، حتى يتحقق لها ما تريده من أهداف، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وضاف شولتز، أن ألمانيا ملتزمة بدعم أوكرانيا وتدعيم قدراتها في مجال الدفاع الجوي.

وسبق وألمح المستشار الألماني أولاف شولتز ، إلى  أن أيام "إمبريالية" الرئيس فلاديمير بوتين باتت معدودة، وذلك  في إظهار للدعم لأوكرانيا قبل حملة طال انتظارها لصد  الروس.

وذكر شولتز في كلمة ألقاها في قمة نادرة لمجلس أوروبا في ريكيافيك: "في مرحلة ما ستنتهي حرب روسيا ضد أوكرانيا".

وكان الزعيم الألماني يتحدث بعد أيام من إعلان حكومته عن حزمة قياسية من المساعدات العسكرية للحكومة في كييف تبلغ قيمتها ما يقرب من 3 مليارات دولار.

وقال شولتز للمندوبين خلال حفل الافتتاح : "هناك شيء واحد مؤكد: لن ينتهي بانتصار إمبريالية بوتين". "لأننا سنواصل دعم أوكرانيا حتى يتحقق السلام العادل.".

لم تكن تعليقات شولز بمثابة دعوة صريحة لتغيير النظام ، وهو مصطلح مثير للجدل خاصة بعد أن ارتكب الرئيس الأمريكي جو بايدن زلة دبلوماسية بعد شهر من الحرب بقوله علنًا عن بوتين: "بحق الله ، لا يمكن لهذا الرجل أن يظل في السلطة".

واضطر بايدن إلى التراجع عن هذه التعليقات ، وأشار الواقع على الأرض في أوكرانيا منذ ذلك الحين إلى صراع طويل الأمد. 

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