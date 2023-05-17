أنجزنا بعض الصفقات.. متحدث الوزراء: الإعلان قريبًا عن تفاصيل برنامج الطروحات

تحدث السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أنه خلال أيام قليلة سيعلن رئيس الوزراء الاتفاقيات التي تم التوصل إليها فيما يتعلق الطروحات الجديدة، وكما وعد رئيس الوزراء، قبل 30 يونيو القادم سيكون هناك صفقات انتهت بحوالى 2 مليار دولار، بجانب الإعلان عما تم إنهاءه حتى الآن.

متحدث مجلس الوزراء: قريبًا سيتم الإعلان عن تفاصيل برنامج الطروحات

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، المذاع على قناة سي بي سي، إن هناك صفقات تم الانتها ءمنها بشكل كامل، مضيفًا:" قريبًا سيتم الإعلان عن تفاصيل برنامج الطروحات".

وشدد على أن الموافقات على المشروعات الاستثمارية لن تزيد عن 10 أيام، مشيرًا إلى أن الصادرات تمثل أحد الموارد الدولارية الهامة جدًا خلال تلك الفترة، كما أن القطاعات المستحدثة تحظى باهتمام كبير.

وواصل:" وضعنا جدول زمني لتطبيق قرارات المجلس الأعلى للاستثمار",.