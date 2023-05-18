مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني توضح محاور ومرتكزات اللجنة

قالت نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن هناك بعض التحديات التي تواجه الأسرة، ولذلك نعمل على حلها من خلال اللجنه، وذلك لكون تماسك الأسرة يؤثر على التماسك المجتمعي.



وأضافت "نسرين البغدادي" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن اللجنة ستناقش قضايا الطلاق، والعنف الأسري والعنف ضد المرأة، بالإضافة إلى مناقشة محور الجرائم الغلكترونية المستحدثة.

واسترسلت: أن جلسات الحوار الوطني ستناقش أهم الضايا التي يحدث بها جدل مجتمعي، مثل الوصاية والولاية المالية والتعليمية والأهلية القانونية للمرأة.

