سودانيون يطالبون برحيل المبعوث الأممي من الخرطوم.. شاهد

عرضت فضائية "يورونيوز" تقريراً بعنوان “سودانيون يطالبون برحيل المبعوث الأممي من الخرطوم”.

وأفاد التقرير بتجمّع مئات المتظاهرين المؤيدين للجيش السوداني أمام الفندق الذي يتواجد فيه المبعوث الأممي فولكر بيرتيس في الخرطوم، وذلك لمطالبته بمغادرة البلاد.

وقال السكرتير السياسي لمجلس قبائل البجا سيد علي أبو آمنة خلال التظاهرة: "ندعو فولكر إلى المغادرة، وأن تقوم البعثة الأممية بتغييره من منصبه".

وأضاف: "هذا الرجل هو المسئول عن الحرب الدائرة في السودان، لأن ممارساته ساعدت في انقسام أبناء البلد الواحد".

وقتل نحو ألف شخص منذ بداية الحرب قبل أكثر من شهر معظمهم في الخرطوم وحولها وكذلك في إقليم دارفور الغربي المضطرب منذ فترة طويلة.

وتسببت المعارك بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو، الذي يقود قوات الدعم السريع شبه العسكرية، في نزوح أكثر من مليون آخرين.