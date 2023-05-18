منافس الأهلي.. إبينجي يكشف حقيقة اقترابه من تدريب الترجي

كشف الكونغولي فلوران إبينجي، المدير الفني لفريق الهلال السوداني، حقيقة اقترابه من تدريب الترجي التونسي، خلفا للمدرب نبيل معلول.

كان نبيل معلول تقدم باستقالته من تدريب الترجي عقب الهزيمة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، الجمعة الماضي، في ذهاب نصف نهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال إبينجي في تصريحات لإذاعة “موزاييك” التونسية، أن أنباء دخول إدارة الترجي في مفاوضات معه لتدريب الفريق، مجرد “شائعة” ولم يتلق أي اتصال ن إدارة النادي التونسي.

موعد لقاء الإياب بين الأهلي والترجي:

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، غدا الجمعة في تمام العاشرة مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.