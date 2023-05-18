النار كلتها.. حريق يلتهم سيارة على طريق الواحات ونجاة سائقها

انتدبت نيابة أكتوبر خبراء الأدلة الجنائية لفحص سيارة التهمتها النيران على طريق الواحات بعدما فر السائق هاربا من الحريق قبل محاصرته داخل السيارة.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل سيارة ميكروباص بطريق الواحات بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم محمد داود رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل سيارة ميكروباص بطريق الواحات بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبسؤال سائق السيارة أفاد بحدوث ماس كهربائي ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.