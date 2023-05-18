بالزغاريد وتحيا مصر.. سكان الصف يستقبلون مدبولي ويقدمون الشكر للحكومة

أجري الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حوار مع المواطنين بقرية الودي بمدينة الصف محافظة الجيزة .

ووجه لهم مدبولي سؤالا بشأن المشكلات التي تواجهك في المدينة، حيث أشاد المواطنين بإقامة المشروعات مرددين تحيا مصر تحيا مصر كما أطلقوا الزغاريد.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد تفقد مشروعات حياة كريمة بمدينة الصف بمحافظة الجيزة .

حيث تفقد مجمع خدمات المواطنين بقرية الودي بمدينة الصف واستمع لشرح حول المجمع .

ويضم المجمع سجلا مدنيا وشهرا عقاريا ومكتبي بريد وتموين ، بالإضافة للوحدة المحلية ومجلس محلي المدينة والتصاميم الاجتماعي حيث يخدم ما يقرب من ٦٥ ألف نسمة بالقرية .

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