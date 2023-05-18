قادة دول مجموعة السبع يصلون إلى هيروشيما.. ما أولويات هذه القمة؟

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، قادة دول مجموعة السبع يصلون إلى هيروشيما.. ما هي أولويات هذه القمة؟.

ووفقا للتقرير، دعا عدد من القادة العسكريين والمسؤولين الدبلوماسيين بينهم ستة رؤساء سابقون القوى النووية الأربعاء على طرح خلافاتها جانبًا وبحث تدابير لضبط الأسلحة النووية.

يصل قادة دول مجموعة السبع الخميس إلى هيروشيما، المدينة التي قصفت بقنبلة ذرية في 1945 وباتت رمزًا للسلام، لعقد قمة تتمحور حول تعزيز العقوبات على روسيا والتصدي لـ"القسر الاقتصادي" الذي قد تمارسه الصين.

ويستقبل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قادة القوى الاقتصادية الكبرى الست الآخرين في مجموعة السبع لعقد القمة التي تستمر حتى الأحد في هيروشيما.