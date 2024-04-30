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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للوقوف على حالة المرافق العامة.. محافظ قنا يجرى جولة ميدانية بشوارع المدينة

جولة محافظ قنا
جولة محافظ قنا

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة ميدانية، بعدد من مناطق وشوارع مدينة قنا ، لمتابعة حالة الطرق، وللوقوف على آخر المستجدات للمشروعات التى يجرى تنفيذها.

 

رافقه الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وشاذلى البرنس، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندسة غادة محمد، مدير إدارة الشئون الهندسية بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

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تفقد محافظ قنا، مناطق 23 يوليو، ومدينة العمال سيراً على الأقدام، للتأكد من إعادة شوارع المحافظة إلى حالتها الأولى بعد إجراء أعمال الحفر لتوصيل وإصلاح المرافق بصورة تجعلها صالحة لسير المشاة والسيارات، موجهاً مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على ترميم الحفر  وإعادة الشئ لأصله ببعض الشوارع.

 

كما تففد محافظ قنا، الأعمال النهائية لمشروع إنشاء كوبرى الرياح بمدخل مدينة قنا، والذي يجري تنفيذه ضمن مشروعات خطة الدولة للتنمية المستدامة، للنهوض بالمرافق والخدمات العامة، ويشمل المشروع تنفيذ كوبري علوي لعبور السيارات وآخر  للمشاه، بطول 500 متر، وعرض 16 مترا على حارتين لكل اتجاه، بتكلفة تقدر بـ130 مليون جنيه، منها 60 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة و70 مليون جنيه مقدمة من وزارة النقل والمواصلات، فضلاً عن تطوير المنطقة المحيطة بالكوبري.

 

وأكد عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن محافظ قنا، حريص على متابعة الأعمال ميدانيا للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس يتناسب مع ما يتطلع إليه ويلبى طموحاته.

 

وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية، تهدف للتيسير على المواطنين أثناء الحركة، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم.

 

جولة محافظ قنا

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قنا جولة ميدانية مدينة العمال كوبري علوي الخطة الاستثمارية المواصفات كفاءة الطرق

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