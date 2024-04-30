مكاسب جماعية لأسواق الخليج بدعم من البنوك.. والثلاثيني المصري يقفز بنسبة 5.6%

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 1.1% ليرتد من أدنى مستوياته في نحو 3 أشهر وسط سيولة بلغت 8.2 مليار ريال ومع ارتفاع 165 سهماً من أصل 234 شركة مدرجة.

وجاء الدعم بشكل رئيسي من سهم مصرف الراجحي بنسبة 2% ليرتد من أدنى مستوياته في 4 أشهر بدعم من إعلان المصرف عن ارتفاع أرباحه بنسبة 6% إلى 4.4 مليار ريال في الربع الأول متفوقاً على التوقعات.

كما ارتفع سهم البنك الأهلي بنسبة 1.1% بعد إعلان البنك عن ارتفاع أرباحه بنسبة 0.4% إلى 5 مليارات ريال متفوقاً على التوقعات.

كما قفز سهم سابك بأكثر من 4% مواصلاً مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي وسط تفاؤل بنتائجه الربعية بعد نتائج شركة سابك للمغذيات التي تفوقت على التوقعات.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات الناتج المحلي الإجمالي في السعودية عن فترة الربع الأول بالإضافة إلى قرار الفائدة من الفدرالي الأميركي يوم الأربعاء المقبل.

بورصة مصر:

أغلقت المؤشرات المصرية على مكاسب جماعية قوية لترتفع القيمة السوقية إلى 1.76 تريليون جنيه مع سيولة ضعيفة نسبياً بلغت 2.7 مليار جنيه.

وقفز المؤشر الثلاثيني بنسبة 5.6% محققاً أعلى مكاسب يومية منذ مارس 2020 وسط ارتفاع جماعي لأغلب الأسهم وفي مقدمتها سهمي التجاري الدولي وطلعت مصطفى بنسبة 13% و6% على التوالي.



كما ارتفع المؤشر السبعيني بنسبة 2.6% ليرتد من أدنى مستوياته في قرابة 4 أشهر.

وأظهرت بيانات تسجيل المصريين صافي بيع بقيمة 111 مليون جنيه مقابل صافي شراء للأجانب والعرب بقيمة 4 و107 مليون جنيه على التوالي.

وفي آخر التطورات الاقتصادية، نفت مصلحة الضرائب المصرية إصدار أية توجيهات أو تعليمات خلال الفترة الماضية وحتى تاريخه بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة في البورصة.

الأسواق الخليجية:

أغلقت بورصات الخليج على مكاسب جماعية بدعم من نتائج أعلى من التوقعات للشركات وسط ترقب قرار الفائدة من الفدرالي الأميركي يوم الأربعاء المقبل.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنحو 0.8% بدعم من ارتفاع سهمي صناعات قطر ومصرف قطر الإسلامي بنسبة 2% و1.1% على التوالي.

كما ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.4% بعد 3 جلسات من الخسائر بدعم من ارتفاع سهمي بيتك وأجيليتي بنسبة 0.8% و0.6% على التوالي.

وفي أسواق الإمارات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3% ليرتد من أدنى مستوياته في 3 أشهر بدعم من مكاسب سهمي دبي الإسلامي وبنك المشرق بنسبة 1.1% و2.2% على التوالي.

كما ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.2% بدعم من مكاسب سهمي أبوظبي الإسلامي والدار العقارية بنسبة 1.4% و4.1% على التوالي.

وقفز صافي ربح الدار العقارية 88% على أساس سنوي إلى 1.57 مليار درهم بالربع الأول 2024.