عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بمنح حوافز لتشجيع التوسع في التصنيع الزراعي

حازم الجندي، عضو
حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، إن قطاعي الزراعة والصناعة من أهم ركائز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والاهتمام بالتصنيع الزراعي يساهم في خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة للتوسع في مساحة الرقعة الزراعية من خلال إقامة مشروعات تنموية كبرى لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية، إلا أن هناك تأخر في دعم التصنيع الزراعي يحتاج إلى خطة واستراتيجية واضحة لإحداث طفرة في هذا المجال.

 

وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، أن هناك معوقات وتحديات تواجه التصنيع الزراعي، أبرزها الأعباء المالية الكبيرة التي تواجه المستثمرين ونقص التمويل، والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات الخاصة بالترخيص للمصانع وتوفير الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المزارعين في تسعير المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار أدوات ومستلزمات الإنتاج، وعدم تهيئة البيئة التشريعية المحفزة لجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي، ووجود نقص في بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة للتصنيع الزراعي، بجانب نقص المعلومات والبيانات عن التصنيع الزراعي وغياب التسويق للحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة.

 

وطالب الجندي بتعزيز التصنيع الزراعي عبر إقامة مجتمعات صناعية زراعية متكاملة، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تعتمد على الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي، بما يمكن من الوفاء بمتطلبات الأمن الغذائي، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وإقامة مناطق صناعية بجوار مناطق زراعية.

 

ودعا إلى زيادة التيسيرات والإعفاءات الجمركية والضريبية والتمويلية لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية ومستلزمات الإنتاج للمصانع الزراعية، وضرورة تقديم التيسيرات اللازمة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتسهيل عمليات طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين، وضرورة تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية، وزراعة الأراضي المستصلحة بالمحاصيل الاقتصادية التي تدر عائدا ماليا كبيرا، وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية.

 

وأكد النائب حازم الجندي على ضرورة توفير الدعم لصغار المزارعين من الشباب، وفتح مجالات للاستثمار في المحافظات الحدودية، والتوسع في إقامة الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، والاهتمام بإقامة مزارع للإنتاج الحيواني بها،.

 

وأوصى بالاهتمام بالتركيب المحصولي المقترح لأراضي هذه المشروعات ليتضمن العديد من المحاصيل ذات الأهمية الاستراتيجية الموجهة لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والشعير وبنجر السكر، والاهتمام بإقامة أنشطة إنتاجية أخرى متعددة ومتنوعة تضم الإنتاج الحيواني والداجني، الزراعة المحمية، والتصنيع الزراعي، ومحطات الفرز والتعبئة للمنتجات، وصوامع تخزين الغلال وثلاجات الحفظ والتبريد والتجميد.

حازم الجندي مساعد رئيس حزب الوفد الزراعة التصنيع الزراعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.. تفاصيل

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

عرض من ناد سعودي.. هل سيغادر شيكابالا الزمالك؟

بدون مكياج.. شاهد| أروى جودة في آخر ظهور لها على إنستجرام

بيان هام من الصحة السعودية بشأن حالات تسمم في الرياض

ترشيحاتنا

كذّب نتنياهو|مفوض الأونروا يعتزم التوجه لغزة ويكشف عن قلق كبير من هجوم رفح

للمرة الثانية.. أبيل تسفاي يتبرع بـ 2 مليون دولار لصالح غزة

رئيس وزراء بيلاروسيا: مصر تستحدث تشريعات من أجل إحداث إصلاحات هيكلية للاستثمار

وزير التنمية المحلية: السيسي يولي اهتماماً كبيراً بملف التصنيع الزراعي وزيادة الأراضي

القاهرة تستأنف جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة في غزة| ماذا حدث؟

على الطريق السياحي.. سيارة تدهس شابا في الهرم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

بدون مكياج.. شاهد| أروى جودة في آخر ظهور لها على إنستجرام

بكوب دقيق ذرة.. طريقة عمل البسيسة الخفيفة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوى

فيديو

رانيا يوسف: امتلاء قاعة عروض إسكندرية للأفلام القصيرة بالشباب شيء يفرح l خاص

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوى

رقص وغناء.. لينا الطهطاوي تشعل حفل ليلة الحناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ