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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لا تتخلص منه بعد اليوم.. طريقة تحويل قشر البطيخ إلى مربى

صدى البلد

يعد البطيخ من فاكهة الصيف الذب يعشقها الكثير ولذلك يمكن ان تستفادي منه بكل الطرق وتشتهر امريكا الجنوبية بمربي قشر البطيخ وفقالtheguardian.

 

واليكم الطريقة 

 500 جرام قشر بطيخ ، عضوي
400 جرام سكر ، غير مكرر بشكل مثالي
1 ملعقة كبيرة زنجبيل غير مقشر

1 ليمونة عضوية مقطعة ناعماً أو عصير 3 حبات ليمون غير عضوي

اغسل قشر البطيخ واقطعه تقريبًا (مع القشر أو بدونه ، اعتمادًا على ما إذا كان عضويًا أم لا) ، ثم اخلطه في شظايا خشنة وضع في قدر مع السكر والزنجبيل والليمون. يُغلى المزيج مع التحريك لإذابة السكر ، ثم يُترك على نار خفيفة لمدة 45 دقيقة إلى ساعة ، حتى يتبخر السائل ، ويصبح المزيج لزجًا وشبيهًا بالمرملاد وتصبح القشرة شفافة وتصبح طرية جدًا.

مربي البطيخ البطيخ مربي قش البطيخ قشر البطيخ بطيخ

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