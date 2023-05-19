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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة .. الأحد

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد غدا الأحد الموافق 21 من شهر مايو الجاري.

جاء ذلك بعدما أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ،خلال الجلسة العامة الماضية لمجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب الإلكتروني، والمقدم من النائبة هبة مكرم شاروبيم، وتعقيب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والاتصالات، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي مرتبطة برؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن الرؤية الاستراتيجية لا تبنى بقرارات فردية ولا بقرارات علوية، إنما هى بداية تفاعل مع جميع الأعضاء والمجتمع المعنى بتفعيلها.

مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ رئيس مجلس الشيوخ سياسة الحكومة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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