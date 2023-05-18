المهرجان المصري الأمريكي للسينما يطلق دورته الثالثة نوفمبر القادم

تنطلق الدورة الثالثة من المهرجان المصري الأمريكي للسينما أيام ٣ و٤ و٥ نوفمبر 2023 في نيويورك ونيوجيرسي بمشاركة كبار الفنانين المصريين والعرب والفنانين ذوي الأصول العربية في هوليود.

كشف صفوت يوسف رئيس المهرجان عن أن المهرجان يقدم افلام مصرية و عربية و أمريكية، و يضم مسابقات رسمية في الأفلام الطويلة ، القصيرة ، الوثائقية و المشاريع الطلابية وكذلك سينما الموبايل إضافة إلى ورش التدريب السبنمائية.





وأوضح أنه تم استحداث قسمين جديدين هما بانوراما السينما المصريه ونافذة علي السينما الامريكيه وستشهد الدورة الثالثة مشاركة 25 دولة.

وأضاف أن النسخة الأولى للمهرجان شهدت مشاركة أفلام منوعة من 11 دولة ..وكانت المسابقة الرسمية في المهرجان ثلاثة أقسام وهي الروائية الطويلة والقصيرة والتسجيلية.

وأكد أن تولى المخرج الكبير علي بدرخان رئاسة لجنة التحكيم و تم تكريم الفنانات الهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي مما أعطى للمهرجان انطلاقة قوية في بدايته.

أما الدورة الثانية و التي أقيمت في نوفمبر 2022 فقد شارك فيها 22 دولة ووصل عدد الأفلام المشاركة فيها إلى 350 فيلما وقد تم إضافة قسمين في المسابقة الرسمية وهما قسم مشاريع الطلبة وقسم سينما الموبايل.

تابع: حملت الدورة الثانية من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون اسم الفنان يحيى الفخراني وتم تكريمه مع المخرج هاني لاشين وتم منح لقب سفيرة الفن للفنانة الهام شاهين وأقيم المهرجان في ثلاث جامعات أمريكية هي جامعة نيويورك وجامعة سيتي كولدج وجامعة ميدلسكس.

وقال يوسف إن المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون يقدم في أحد اقسامه تحت عنوان "لمسة وفاء" التقدير لمن انتقلوا من هذا العالم وكان لهم دور مؤثر في خدمة الجاليات العربية بأمريكا.

وأشار إلى تأسيس رابطة EAFF لتضم صناع الأفلام والفنانين والموهوبين وكل المهتمين بأفرع السينما وكذلك صناع المحتوي لكي تكون هناك مظلة رسمية للموهوبين في الوطن العربي والجاليات العربية علي مستوى العالم.