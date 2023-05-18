عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المهرجان المصري الأمريكي للسينما يطلق دورته الثالثة نوفمبر القادم

المهرجان المصري الامريكي
المهرجان المصري الامريكي

تنطلق الدورة الثالثة من المهرجان المصري الأمريكي للسينما أيام ٣ و٤ و٥ نوفمبر 2023 في نيويورك ونيوجيرسي بمشاركة  كبار الفنانين المصريين والعرب والفنانين ذوي الأصول العربية في هوليود.

 

كشف صفوت يوسف رئيس المهرجان عن أن المهرجان يقدم افلام مصرية و عربية و أمريكية،  و يضم  مسابقات رسمية في الأفلام الطويلة ، القصيرة ، الوثائقية و المشاريع الطلابية وكذلك سينما الموبايل إضافة إلى ورش التدريب السبنمائية.
 

شباك تذاكر السينما.. علي ربيع يتفوق علي محمد رمضان

للأسبوع الثاني على التوالي.. بعد الشر يتصدر شباك تذاكر السينما السعودية


وأوضح أنه تم استحداث قسمين جديدين هما بانوراما السينما المصريه ونافذة علي السينما الامريكيه وستشهد الدورة الثالثة مشاركة 25 دولة.

 

وأضاف أن النسخة الأولى للمهرجان شهدت مشاركة أفلام منوعة من 11 دولة ..وكانت المسابقة الرسمية في المهرجان ثلاثة أقسام وهي الروائية الطويلة والقصيرة والتسجيلية.

 

وأكد أن تولى المخرج الكبير علي بدرخان رئاسة لجنة التحكيم و تم تكريم الفنانات الهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي مما أعطى للمهرجان انطلاقة قوية في بدايته.

 

أما الدورة الثانية و التي أقيمت في نوفمبر 2022 فقد شارك فيها 22 دولة ووصل عدد الأفلام المشاركة فيها إلى 350 فيلما وقد تم إضافة قسمين في المسابقة الرسمية وهما قسم مشاريع الطلبة وقسم سينما الموبايل.

 

تابع: حملت الدورة الثانية من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون اسم الفنان يحيى الفخراني وتم تكريمه مع المخرج هاني لاشين وتم منح لقب سفيرة الفن للفنانة الهام شاهين وأقيم المهرجان في ثلاث جامعات أمريكية هي جامعة نيويورك وجامعة سيتي كولدج وجامعة ميدلسكس.

 

وقال يوسف إن المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون يقدم في أحد اقسامه تحت عنوان "لمسة وفاء"  التقدير لمن انتقلوا من هذا العالم وكان لهم دور مؤثر في خدمة الجاليات العربية بأمريكا.

 

وأشار إلى تأسيس رابطة EAFF لتضم صناع الأفلام والفنانين والموهوبين وكل المهتمين بأفرع السينما وكذلك صناع المحتوي لكي تكون هناك مظلة رسمية للموهوبين في الوطن العربي والجاليات العربية علي مستوى العالم.

المهرجان المصري الأمريكي للسينما هوليود المخرج الكبير علي بدرخان ليلى علوي إلهام شاهين هالة صدقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقابة الفلاحين تطرح عجولا للأضاحي بأسعار مخفضة.. اعرف الكيلو بكام

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أنا ظالمة ومفترية .. رسالة غامضة من زوجة نجم الأهلي تثير الجدل

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19- 5 - 2023

المتسولة طلعت مليونيرة| الجزار خلص عليها وابنتها في إمبابة من أجل ثروتهما.. تمتلك 4 عقارات

عيب اللي حصل|تعليق غاضب من الغندور عقب تتويج يد الزمالك بـ"الكؤوس الإفريقية"

تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز يد الزمالك على الأهلي

شوبير يعلن قرب فسخ تعاقد سموحة مع نجم الأهلي السابق

موضوعات متعلقة

ريدلي سكوت ينضم لـ مجلس مهرجان عمان السينمائي الاستشاري

مهرجان البحر الأحمر.. 8 مشاريع مختارة لمِنح ما بعد الإنتاج

إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم الترعة قبل عرضه بمهرجان كان

مهرجان عمان السينمائي يعلن عن تشكيل مجلس استشاري دولي

البحر الأحمر السينمائي الدولي يعلن فتح باب تقديم الأفلام لدورته الثالثة

ضمن مهرجان جمعية الفيلم السنوي|عرض «العنكبوت» بقاعة سينما الهناجر اليوم بحضور صناعه

محمد نبيل يدير ندوة "ليلة قمر 14" بمهرجان جمعية الفيلم.. اليوم

ملتقى مهرجان القاهرة السينمائي يفتح باب التقديم لمشروعات النسخة العاشرة

ترشيحاتنا

مجموعة الموت|رسالة تحذيرية من بركات بشأن مشاركة الزمالك في البطولة العربية

سد النهضة.. متحدث الرئاسة: مصر لا تفريط في حقها

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

خطة النواب تناقش مشروع موازنة البرامج والأداء لدواوين عدد من الوزارات..الاثنين

سلاح الجو الأوكراني يعلن تدمير صواريخ "كروز" روسية

شوبير يعلن قرب فسخ تعاقد سموحة مع نجم الأهلي السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 كيلو في أسبوع .. مشروب لإنقاص الوزن بدون مجهود

الأغلى في العالم.. فنجان قهوة يبكي متناوليه.. اعرف القصة؟

مين الأجمل.. شاهد| منى زكي بنفس فستان سعاد حسني تثير الجدل بالفيسبوك

نشرة الصحة والمرأة.. كارثة أيتن عامر في صالون التجميل وتحذير من توجيه المروحة على جسمك خلال النوم وطريقة عمل سلطة البطاطس

فيديو

سحب الهاتف ومشادة نجل الزعيم .. ماذا جري في عيد ميلاد عادل إمام /فيديوجراف

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ