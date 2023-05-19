للمرة الثالثة على التوالي..صالح عبد النبي بطل كليب أنغام الجديد "سيبك أنت"

استعانت الفنانة أنغام بصور للموديل والممثل صالح عبد النبي، للمشاركة معها في كليب أغنية "سيبك انت" التي طرحتها منذ ساعات للمرة الثانية خلال فترة قصيرة.

شارك صالح عبد النبي، الممثل اللبناني الذي اشتهر في بداياته كموديل مع الفنانة نانسي عجرم، في أغنيتي "نسينا نعيش"، و"خليني شوية معاك"، ويبدو أن الثلاث كليبات تربطهما قصة حب وانفصال بين شريكين.

وظهرت أنغام بشكل مختلف في فيديو كليب "سيبك انت"، التي كتب كلماتها أمير طعيمة، ومن ألحان وليد سعد، ورغم حالة الأغنية الحزينة التي تعبر عن حالتها بعد الانفصال إلا أنها كانت ترقص على أحزانها بشكل جديد عليها.

حفلات أنغام

حذرت المطربة أنغام جمهورها فى دولة قطر بعد الإعلان عن حفلة وهمية تحمل أسمها ويتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال هذه الفترة.

وكتبت أنغام على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام: جمهورى الغالي فى قطر حابة أوضح لكم إن الأخبار المتداولة عن حفل ليا فى قطر بتاريخ 19 مايو هي أخبار كاذبة، وأى حفلة ليا بيتم الإعلان عنها على صفحاتي الرسمية وأشوفكم قريبا على خير.

وتعتبر هذه الواقعة هي الثانية التى يتعرض لها مطربين مصريين فى دولة قطر حيث سبق وحذر ويجز أيضًا جمهوره من حفل وهمي فى قطر وأعلن أنه لا يوجد حفل بأسمه فى قطر الفترة القادمة.

وتستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي جديد فى دولة الإمارات يوم 20 من الشهر الحالي ، وذلك فى اطار سلسلة الحفلات التى تقوم بتقديمها خلال موسم الصيف .