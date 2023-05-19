لاعب لغز .. فرج عامر يكشف عن رأيه فى بيرسي تاو

تغزل فرج عامر رئيس نادى سموحة فى نجم الاهلي بيرسي تاو وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب فرج عامر "اللاعب اللغز ، اتي بسمعة جبارة ولم يوفق لمدة موسم حتي تمني الجميع ان يغادر الاهلي باسرع وقت ، حتي جاء كولر ولاحظ كثرة اصاباته، ولكن صبر علي حتي اصبح احد اهم نجوم البطولة الافريقية للاندية ابطال الدوري ، اتمني ان يستمر تفوقه الي نهاية البطولة لانة قادر علي تغيير النتيجة الي الافضل في اي وقت من المباراة".



ويستضيف النادي الأهلي نظيره فريق الترجي اليوم الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووضع النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قدما فى نهائي دوري أبطال إفريقيا ، ويكفي المارد الأحمر التعادل السلبي .