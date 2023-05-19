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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قاهر الزمن.. جمهور عمرو دياب يشيد بإطلالته الشبابية في حفله بالكويت

صدى البلد

أشاد جمهور ومحبو عمرو دياب بإطلالة الهضبة في حفله مساء الخميس، في أرينا الكويت، بعدما ظهر بملابس شبابية تليق بتجدد حيويته. 

 

وأبهر عمرو دياب حضور الحفل بنشاطه وحركته المبهجة على المسرح أثناء غناء مجموعة مختلفة من أعماله القديمة والجديدة، وظهر في فيديوهات يتفاعل مع الموسيقى والجمهور بشكل كبير. 

 

لمشاهدة الفيديو من هنا

 

ووصف جمهور تويتر، عمرو دياب بعد حفله الليلة بالعديد من الألقاب تعليقا على صوره وفيديوهاته بالحفل، كان أبرزها “قاهر الزمن”. 

 

وأطلقت الجهة المنظمة لحفل عمرو دياب بالكويت، حملة دعائية كبيرة فى العديد من شوارع الكويت بجانب صفحات التواصل الإجتماعي المختلفة سواء على الفيس بوك أو إنستجرام.

ومن مفاجآت الحفل المسرح الذى وقف عليه الهضبة حيث أنه تم تصميم مسرح ضخم ومفاجأة من حيث الإضاءة والمؤثرات والتجهيزات الحديثة التى كانت أحد أسباب نجاح الحفل.

 

 

وطرحت الشركة المنظمة  تذاكر الحفل بأكثر من فئة تبدأها بفئة vvip وتبلغ سعرها 150 دينارا كويتيا أى ما يعادل 15 ألف جنيه مصري، بينما تأتي الفئة الثانية وهي فئة الـvip وتبلغ سعرها 130 دينارا كويتيا أى ما يعادل بالمصري 13 ألف جنيه.

أما الفئات الأخرى عبارة عن VIP B وتبلغ سعرها 120 دينارا كويتيا وفئة الـvip C وتبلغ سعرها 110 دينار كويتي.

أما فئة Royal تبلغ سعرها 100 دينار كويتي وفئة الـDiamond  وتبلغ سعرها 90 دينار، أما فئة Platinum تبلغ سعرها 80 دينار ، ,70 دينار لفئة Gold A وGold B بـ60 دينار وSilver بـ50 دنيار والأخيرة بـ40 دينار.
 

عمرو دياب الهضبة حفل عمرو دياب أرينا الكويت VIP

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