عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان وفرنسا تتفقان على على تعزيز العلاقات وتطوير الشراكة الاستثنائية

صدى البلد

أعلنت اليابان وفرنسا ، اليوم الجمعة، عن رغبتهما في تعميق التعاون الثنائي بعد الاتفاق في وقت سابق من هذا الشهر على تسريع المناقشات بشأن إطار تدريبات عسكرية مشتركة مع باريس على أمل الضغط من أجل اتفاقيات تعاون عسكري وتجاري.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ، قبل قمة مجموعة السبعة في مدينة هيروشيما اليابانية ، إنها فرصة لتطوير شراكة استثنائية، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون قبل المحادثات مع كيشيدا: "آمل أيضاً أن نتمكن من متابعة خارطة الطريق الثنائية المحددة معاً والتي ستسمح بجعل تعاوننا الثنائي أقوى في السنوات المقبلة".

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت اليابان في ديسمبر، أكبر حشد عسكري لها منذ الحرب العالمية الثانية في خطوة بعيدة عن ذلك.

ووقعت اليابان اتفاقيات عسكرية وتجارية متبادلة مع أستراليا والمملكة المتحدة.

وتسهل هذه الأتفاقية أطرًا التعاون العسكري ، مثل تسهيل دخول الأفراد والمعدات الأجنبية للقوة الزائرة.

وقال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو الشهر الماضي، "أن باريس كانت تأمل في الاتفاق على اتفاقيات التعاون العسكري والتجاري مع اليابان ، مما يمكن الجانبين من تعزيز عملياتهما العسكرية والتبادلات".

وسعت طوكيو إلى تعزيز العلاقات الدفاعية وسط مخاوف بشأن الصين ، بما في ذلك ضغوطها على تايوان وحرية الملاحة في المنطقة والنزاعات التجارية.

وأجرت اليابان وفرنسا بالفعل العديد من التدريبات العسكرية المشتركة على مدى السنوات القليلة الماضية بشكل ثنائي وأيضًا كجزء من مجموعة أوسع.

كما اتفقت الدولتان على تعزيز التعاون في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية ، مع التركيز بشكل خاص على الجيل التالي من معدات الكشف عن الألغام.

اتفاقيات تعاون اتفاقيات التعاون التدريبات العسكرية المشتركة التدريبات العسكرية التعاون العسكري الرئيس إيمانويل ماكرون الحرب العالمية الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

بعد وصوله 35 جنيها|الأرز يتراجع 4 آلاف جنيه للطن وهذا سعر الكيلو الآن

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

أنا ظالمة ومفترية .. رسالة غامضة من زوجة نجم الأهلي تثير الجدل

زوجة نجم الأهلي تجذب أنظار متابعيها بإطلالة مبهجة

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19- 5 - 2023

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 19-5- 2023

هآرتس: إسرائيل مازالت تفتقد الردع أمام حماس

الطقس اليوم| انخفاض درجات الحرارة وأمطار ببعض مناطق السواحل

القمر يلتهم الشمس.. حقيقة مشهد مرعب ظهر في القطب الشمالي

بعد وفاته دماغيًا|شاب سعودي يمنح الحياة لـ6 أشخاص

الأهلي يستدرج الترجي لحسم التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمانة رغم صغر السن.. طفلان يعثران على مبلغ ضخم بطنطا ويعيدانه لصاحبه

بالشورت.. ريا أبي راشد تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| ماذا يحدث لجسمك عند تناول لب البطيخ؟.. بنفس فستان سعاد حسني.. منى زكي تثير الجدل

رجل أعمال يدعي تناول مشروب من الدم سر صحته.. اعرف القصة؟

فيديو

سحب الهاتف ومشادة نجل الزعيم .. ماذا جري في عيد ميلاد عادل إمام /فيديوجراف

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ