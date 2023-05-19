رويترز: القمة العربية في جدة هي بداية النهاية لعزلة سوريا

سلط تقرير نشرته وكالة رويترز اليوم الجمعة، الضوء على القمة العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة، بحضور الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان في استقبال الأسد، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لدى وصوله يوم الخميس إلى جدة المدينة المضيفة.

ثم اصطحب الأسد، برفقة عدد من المسؤولين السوريين الآخرين، إلى قاعة الاستقبال في الصالة الملكية حيث تبادل قصير مع الأمير بدر وأبو الغيط.

ومن المتوقع أن يلقي الأسد كلمة أمام القمة في وقت لاحق اليوم الجمعة إلى جانب زعماء عرب

وقبيل القمة ، جددت الولايات المتحدة معارضتها لتطبيع العلاقات مع دمشق.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحفيين في واشنطن "لا نعتقد أنه ينبغي (السماح) لعودة سوريا للانضمام إلى جامعة الدول العربية" مضيفا أنه لا ينبغي رفع العقوبات.

و"فيما يتعلق بالتطبيع ، نحن لا ندعم التطبيع مع نظام الأسد ، ولا ندعم قيام شركائنا بذلك".

قدمت مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين الأمريكيين مشروع قانون الأسبوع الماضي يهدف إلى منع اعتراف الولايات المتحدة بالأسد كرئيس لسوريا وتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات.