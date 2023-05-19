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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 12 جمالونا وتعديات مباني على أملاك الدولة شرق الإسكندرية

إزالة أعمال بناء
إزالة أعمال بناء مخالف بالإسكندرية

قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية برفقة المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة ، حملة مكبرة ضمن أعمال الموجة ٢١ لإزالة التعديات ، تم خلالها تنفيذ ١٢ قرار إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة من ضمنها ٧ متغيرات رصدتها وحدة المتغيرات المكانية و ٥ مخالفات أخرى في المهد وطبقا للقرار ٨٨ لسنة ٢٠٢٢ ، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنفيذ أعمال الموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات، بجميع الأحياء وبمختلف جهات الولاية، لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.


وأوضح رئيس الحي أن المخالفات عبارة عن ٤ جمالونات و٨ مباني دور أرضي تم بناؤها بدون ترخيص وتعد على أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى استكمال إزالة أسوار مخالفة ، مشيرا إلى أن الإزالات تمت بمشروع ناصر وأبيس الثانية ، وأكد على تشديدات المحافظ ببذل الجهود وتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنع أي تعد جديد للحفاظ على حق الدولة والشعب إلى جانب حماية الرقعة الزراعية والتصدي للبناء المخالف بكافة صوره وتطبيق القانون على المخالفين.

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جاء ذلك بحضور اللواء عمرو عبد المنعم المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالمحافظة ويحيى زكريا سكرتير عام الحي ، ومازن البراجة عضو المكتب الفني للمحافظ وكريم محمود مكتب السكرتير العام المساعد ، والتحفظ السريع بالمحافظة ، ومهندس المتغيرات بالمحافظة ومدير ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية ، وكافة الإدارات المعنية .


يأتي هذا ضمن المرحلة الأولى من الموجه ٢١ لإزالة التعديات التي يجري تنفيذها حاليا في الفترة من ٢٩ أبريل حتى ١٩ مايو الجاري في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والتكليفات المستمرة من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

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