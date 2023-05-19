اليوم..انطلاق انتخابات أصحاب الجياد وسط منافسة بين سمرة وعبد الحميد على الرئاسة

تنطلق صباح اليوم انتخابات نادي أصحاب الجياد السكندري العريق، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال الفترة المقبلة بعد فترة من الأزمات والدعاوى والطعون، والتي أدت إلى حل المجلس السابق برئاسة الدكتور سمير عبدالحميد، بعد حكم القضاء الإداري بحل مجلس إدارة النادي، الذي يقع في منطقة سموحة الراقية.

ويتوجه أعضاء الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد بالكامل، رئيس ونائب وأمين صندوق، و6 أعضاء فوق السن، و3 أعضاء تحت السن.

وتجرى الانتخابات في 50 لجنة، ومن لهم حق التصويت في الانتخابات 50 ألفًا و377 عضوًا، حيث جهزت اللجنة الثلاثية الأماكن المخصصة للناخبين وبذلت أقصى جهد برئاسة اللواء محمود بسيوني لتذليل العقبات على الناخبين.

وتقدم للانتخابات 3 مرشحين على منصب الرئيس هم سيد سمرة والذي تولى رئاسة النادي لدورتين متتاليتن وحقق نجاحات كبيرة على مستوى الإنشاءات في النادي، والدكتور سمير عبدالحميد رئيس النادي السابق، وطارق الحناوي.

بينما يترشح على مقعد نائب الرئيس 3 مرشحين أيضًا، وعلى مقعد أمين الصندوق مرشحان، و17 مرشحًا للعضوية فوق السن و7 مرشحين تحت السن.

ويعد أبرز المرشحين سيد سمرة الذي شكل قائمة كاملة فيها مزيج من الخبرة واللاعبين السابقين وغير شكل قائمته بنسبة تصل إلى 80% عن أخر قائمة خسر بها الانتخابات في 2021 لتجديد الدماء بما يتوافق مع طموحات أعضاء النادي، بينما شكل أيضًا الدكتور سمير عبدالحميد قائمة جديدة بعدما تخلى عنه أبرز من ساندوه في الانتخابات الماضية، والتي أدت في النهاية إلى حل مجلسه بعد مرور عامين فقط.

بينما تقدم بالترشح لانتخابات نائب رئيس مجلس الإدارة، 4 مرشحين وهم: تامر أحمد علي، وصبحي محمد عبد الله سلام، ومدحت سيد أبو حلاوة.

ويترشح على مقعد أمين الصندوق، كل من: أحمد محمد أبو المجد عمر، ووليد منير علي موسى.

وضمت العضوية فوق السن 17 مرشحًا، وهم: أحمد إمام، إسلام رشوان، آية جمال الوحيد، باهر بدوي شرقاوي، حنان السقعان، طارق شحاتة، عادل فهمي، عادل أبو شادي، عبد العزيز صبري، فيصل عبد الله، محمد حجاب، محمود شلبي، محمود دعبس، مصطفى كامل، مهاب حسن، وليد الكناني.

أما العضوية تحت السن، شملت تقدم 7 مرشحين هم كل من: أحمد أبو القاسم، أحمد علي إبراهيم، أحمد كمال، أسماء محمد إبراهيم، كريم الكسار، محمود مجدي يوسف، ومصطفى الرجال.