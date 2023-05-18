زراعة الإسكندرية: إجمالي توريد الأقماح المحلية 67 ألفا و947 طنا حتى الآن

ذكرت مديرية الزراعة بالإسكندرية، أن صوامع المحافظة استلمت 67 ألفا 947 طنا من الأقماح المحلية بنهاية الأسبوع الثالث من بداية موسم توريد الاقماح.

وأضافت المديرية أن المساحة التي تم حصادها لهذا العام بالإسكندرية بلغت 19 ألفا و688 فدانا و8 قراريط و10 أسهم، بينما تبلغ المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام بلغت 21 ألفا و933 فدانا و20 قيراطا و 13 سهما بالمحافظة.

وأشارت مديرية الزراعة إلى أنها تتابع عن كثب انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أي معوقات، مؤكدة على بذل كافة الجهود لانجاح عملية التوريد، وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام.

جدير بالذكر أن موسم توريد الأقماح المحلية انطلق في 27 ابريل الماضي بمختلف المواقع التخزينية.