انتهاء تجهيزات استراحات المعلمين المشاركين بامتحانات الدبلومات في الدقهلية

انتهت مديرية التربيةوالتعليم ؛ بالدقهلية من تجهيز ٣٦ استراحة للمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية علي مستوي المحافظة، حيث تم تجهيز ١٩ استراحة للمعلمين و١٧ استراحة للمعلمات.

وكلف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، خالد الجوهرى مسئول الأمن بديوان المديرية بتجهيز الاستراحات للمشاركين بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام، حيث تم وضع سرير لكل معلم، إضافة تليفزيون وثلاجة وبوتوجاز داخل كل استراحة.

وأصى شعبان بضرورة الانتهاء من تجهيز استراحات المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة بشكل يليق بمكانة معلمي مصر، ومراجعة كافة الاستراحات ورفع كفاءتها لتكون مناسبة لاستقبال المعلمين والمراقبين، قبل انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي والمقرر انطلاقه غدا السبت.

IMG-20230519-WA0042

IMG-20230519-WA0043

IMG-20230519-WA0044

IMG-20230519-WA0041