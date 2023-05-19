عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتهاء تجهيزات استراحات المعلمين المشاركين بامتحانات الدبلومات في الدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انتهت مديرية التربيةوالتعليم ؛ بالدقهلية من تجهيز ٣٦ استراحة للمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية  علي مستوي المحافظة، حيث تم تجهيز  ١٩ استراحة للمعلمين و١٧ استراحة للمعلمات.

وكلف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، خالد الجوهرى مسئول الأمن بديوان المديرية بتجهيز الاستراحات للمشاركين بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام، حيث تم وضع سرير لكل معلم، إضافة تليفزيون وثلاجة وبوتوجاز داخل كل استراحة.

وأصى شعبان بضرورة الانتهاء من تجهيز استراحات المعلمين المشاركين في  أعمال امتحانات الدبلومات الفنية  والثانوية العامة  بشكل يليق بمكانة معلمي مصر، ومراجعة كافة الاستراحات ورفع كفاءتها لتكون مناسبة لاستقبال المعلمين والمراقبين، قبل انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي والمقرر انطلاقه غدا السبت.

 

IMG-20230519-WA0042
IMG-20230519-WA0042
IMG-20230519-WA0043
IMG-20230519-WA0043
IMG-20230519-WA0044
IMG-20230519-WA0044
IMG-20230519-WA0041
IMG-20230519-WA0041
IMG-20230519-WA0039
IMG-20230519-WA0039
استراحات المعلمين التربيةوالتعليم امتحانات الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات متحانات الدبلومات الفنية وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

أكمل: محمد حماقي هو السبب في قطع عيشي

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

بعد وصوله 35 جنيها|الأرز يتراجع 4 آلاف جنيه للطن وهذا سعر الكيلو الآن

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

زوجة نجم الأهلي تجذب أنظار متابعيها بإطلالة مبهجة

السبب غير معروف.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن بيتسو موسيماني.. شاهد

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من التعليم بشأن تسريب امتحان دراسات إعدادية الدقهلية

ترشيحاتنا

على هامش قمة جدة | الرئيس السيسي يلتقي ولي العهد السعودي

وزير الري يوجّه بسرعة عمل تصميمات كوبري مدخل سقارة على ترعة شبرامنت

رسالة شديدة اللهجة من ليفربول لـ الاتحاد الإنجليزي بسبب صلاح

فضل صلاة الجمعة .. تكفر الذنوب ماعدا الكبائر

في عُجالة | بايدن يلتقي رؤساء الهند واليابان وأستراليا .. ما السبب؟

التضامن : تقديم موازنات تقديرية لتفعيل برامج تمكين المرأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة.. مباراة الاهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا والتشكيل المتوقع.. شاهد

طريقة عمل البسيسة بأسهل الخطوات

بـ فستان مكشوف .. ريم مصطفى تثير الجدل بظهور لافت

بفستان دانتيل..|أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في احتفالها للمرة الثانية بخطبتها

فيديو

100 ألف جنيه وعملات أجنبية.. قصة عثور طفلين على مبلغ مالي أمام مدرستهم

شاومينج يهدد مستقبل التعليم.. قصة تسريب امتحان الإعدادية بالدقهلية.. فيديوجراف

فتاة تثير الجدل بموقف غريب يوم خطبتها.. فيديو جراف

4 سنوات حبس تنتظر المتحرشين في العمل أو المواصلات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ