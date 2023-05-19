لن نخضع لأي مستعمر.. زيلينسكي: الأوكرانيون لم يختاروا طريق الحرب

قال زيلينسكي الرئيس الاوكراني، إننا نحاول أن ندفع الغزاه من الأرضي الأوكرانية، بالرغم من أننا لا نملك الكثير من الأسلحة المدفعية، منوها بأنه فخور بتمثيل الشعب الأوكراني والمقاتلين.



وشدد "زيلينسكي" خلال كلمته بالقمة العربية في جدة، على أن الأوكرانيين لم يختاروا طريق الحرب، ولم تستهدف قواتنا نهب موارد غيرنا، ولكننا لن نخضع أبدا أمام أي دولة أجنبية أو مستعمر، وسنظل نناضل حتى النهاية.



وطالب بحماية الشعب الأوكراني والمجتمع الأوكراني المسلم، منوها بأن المسلمين في جزيرة القرن يعانون الآن بشكل كبير، نتيجة الحرب الروسية.