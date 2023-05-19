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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ريا وعبد العال.. القصة الكاملة لقتل سيدة زوجها بمعاونة ابنهما بالأقصر

صدى البلد

أدلت سيدة باعترافات تفصيلية لقتلها زوجها بمعاونة ابنهما بعد كتم أنفاسه على طريقة ريا وسكينة وعبد العال حيث تسببت الخلافات الدائمة بينهما في إنهاء حياته. 

 

وقالت السيدة إن زوجها دائم سبها وابنها بألفاظ بذيئة والخلافات بينهم لا تنتهي حيث يتشاجرون بشكل يومي فقررت إنهاء حياته واستعانت بابنها الذي قام بالتعدي بالضرب على والده ثم قيد حركته وتولت زوجته كتم أنفاسه حتى سكنت مقاومته ولفظ أنفاسه الأخيرة. 

 

 كانت البداية بورود بلاغ إلى رجال الشرطة بالأقصر يفيد وفاة أحد الأشخاص داخل مسكنه، ووجود شبهة جنائية في الواقعة، حيث تمكن فريق البحث من تحديد هوية مرتكبي الواقعة وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة المجني عليه ونجله.

 

وتبين أنه في يوم الواقعة سمع الجيران صرخات واستغاثة جارهم المسن، وحينما توجهوا لمنزله للاطمئنان عليه أخبرتهم زوجته بأن الأمور بخير، وقام الأهالي بإبلاغ رجال الشرطة، وتبين مقتل المسن داخل منزله، وأن وراء ارتكاب الجريمة المتهمة ونجلها وقيامهما بالتعدي على المجنى عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، حيث اعترفا بجريمتهما وتم اقتيادهما الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بوفاة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز ) داخل مسكنه.

 

 تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة كل من (زوجة ونجل المجنى عليه - مقيمان بدائرة المركز). 

 

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بسبب خلافات بينهم ، قاما على إثرها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة.

 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ريا وعبد العال قتل سيدة زوجها الأقصر ريا وسكينة كتم انفاسه

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