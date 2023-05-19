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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص 744 مريضا خلال قافلة طبية بمستشفى الفرافرة المركزي في الوادي الجديد

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، أن قافلة جامعة 6 أكتوبر الطبية وقعت الكشف الطبي على 744 حالة مرضية بمستشفى الفرافرة المركزي، تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وأضاف محروس، أن القافلة الطبية تضم 10 تخصصات طبية منها الباطنة، العظام، الأطفال، نساء وتوليد، جلدية، علاج طبيعي، أسنان، أنف وأذن، وذلك يوميّ الخميس والجمعة 18، 19 مايو الجاري.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تستكمل أعمالها اليوم الجمعة من الساعة ٩ صباحًا حتى الساعة ٤ عصرًا تحت رعاية الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور جمال سامي، رئيس جامعة 6 أكتوبر بالقاهرة.

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